Trump kündigt für 'heute' weiteren Angriff gegen Iran an

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat trotz Waffenruhe im Iran-Krieg einen weiteren Angriff gegen das Land angekündigt. "Wir haben sie gestern hart getroffen und wir werden sie heute wieder hart treffen", sagte der Republikaner am Mittag (US-Ortszeit) im Weißen Haus vor Reportern. Zugleich machte er Druck auf den Iran, einem Abkommen zuzustimmen.

Die Schläge in der Nacht zum Mittwoch erfolgten als Reaktion auf den Abschuss eines US-Hubschraubers. Das US-Militär bombardierte im Iran Flugabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. Am Dienstagabend hatte Trump den Iran für den Abschuss verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt.

Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an, unter anderem mit ballistischen Raketen. Kuwaits Flugabwehr war laut Armeeangaben im Einsatz. Auch in Bahrain schrillten wieder Sirenen.

Mit Blick auf die Bemühungen um eine diplomatische Beilegung des Iran-Kriegs sagte Trump, man werde sehen, was aus "dem Deal" werde. "Wir waren sehr kurz vor einem Deal, aber sie halten uns immer wieder hin." Sie sollten die Vereinbarung unterzeichnen, mahnte Trump. "Es ist ein guter Deal"./rin/DP/stw



