Ennoconn plant Pflichtangebot für Kontron AG – Ad-hoc-Meldung
Ein bedeutender Schritt im Aktionärskreis der Kontron AG: Ennoconn überschreitet die 30%-Schwelle und löst damit ein Pflichtangebot an alle Anteilseigner aus.
Foto: adobe.stock.com
- Ennoconn Corporation hat am 10. Juni 2026 die 30%-Schwelle der Stimmrechte an der Kontron AG überschritten und ist damit verpflichtet, ein Pflichtangebot an alle Aktionäre zu unterbreiten.
- Das geplante Pflichtangebot soll in bar zu EUR 23,50 je Aktie erfolgen; Ennoconn will die Angebotsunterlage zeitnah veröffentlichen.
- Der Angebotspreis liegt 2,4% über dem Schlusskurs vom 9. Juni 2026 und über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis von EUR 23,48. Kontron wird das Angebot rechtlich prüfen und hierzu Stellung nehmen.
- Kontron pausiert mit sofortiger Wirkung das am 25. März 2026 angekündigte Aktienrückkaufprogramm I 2026 bis zur Durchführung des Pflichtangebots.
- Kontron-CEO Hannes Niederhauser bleibt investiert und wird sein Angebot für seine rund 2,2% des Grundkapitals (1.393.963 Aktien) nicht annehmen.
- Betroffen sind die an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Kontron-Aktien (ISIN AT0000A0E9W5; WKN A0X9EJ); Kontron ist u. a. in SDAX und TecDAX gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Kontron ist am 30.06.2026.
Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,260EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,61 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.880,36PKT (-1,08 %).
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