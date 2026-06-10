Großaktionär Frasers will Hugo Boss übernehmen
- Frasers bietet 38 Euro je Boss-Aktie im Angebot
- Frasers hält rund 25 Prozent direkt an Hugo Boss
- Frasers entzog Aufsichtsratschef Stephan Sturm das Vertrauen
METZINGEN (dpa-AFX) - Der Großaktionär Frasers Group will den schwäbischen Modehersteller Hugo Boss übernehmen. Frasers will im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 38 Euro je Boss-Aktie bieten, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Das Angebot gilt für alle Aktien, die Frasers nicht bereits selbst besitzt. Zuletzt kamen die Briten auf einen direkten Anteil von 25 Prozent. Die Hugo-Boss-Aktie sprang nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate nach der Mitteilung um zeitweise mehr als sechs Prozent auf über 38 Euro nach oben.
Zwischen dem Großaktionär und der Führungsspitze von Hugo Boss war es in jüngerer Zeit zu Unstimmigkeiten gekommen. So hatte Frasers dem Aufsichtsratschef Stephan Sturm im Dezember das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung. Frasers ruderte jedoch am Dienstag zurück und drückte Unterstützung für Sturm und Dividendenpolitik aus. In einer Stimmrechtsmitteilung aus dem Juli vergangenen Jahres hieß es, dass Frasers auch über Finanzinstrumente für Hugo-Boss-Aktien verfüge. Bei Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent der Anteile müsste Frasers ein Pflichtangebot an die restlichen Aktionäre unterbreiten./men/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 8,70 auf Tradegate (10. Juni 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +10,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -12,68 %/+11,14 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7
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Ich bin hier seit ein paar Tagen wieder eingestiegen, da ich eh und jeh schon von den Produkten von HB überzeugt bin und denke das auf diesem Niveau wirklich alle Risiken eingearbeitet sind.