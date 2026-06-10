Merz gibt Regierungserklärung zu EU-Gipfel ab

(Berichtigung: Wochentag im ersten Satz korrigiert, es muss "Donnerstag" heißen.)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gibt am Donnerstag (0900) im Bundestag eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel ab, der kommende Woche in Brüssel stattfindet. Dabei wird es um den Ukraine-Krieg, das Verhältnis zu China und die mittelfristige Finanzplanung der EU gehen.

Merz versucht derzeit mit Frankreich und Großbritannien, die festgefahrenen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs wieder in Gang zu bringen. Sollte es zu neuen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland kommen, wollen die Europäer mit am Tisch sitzen. Unklar ist aber, in welcher Konstellation.