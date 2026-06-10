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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Wall Street im Sinkflug: Warum deutsche Aktien heute stärker bluten

    Die Börsen geraten unter Druck: Sowohl in Deutschland als auch an der Wall Street dominieren Verluste – mit teils deutlichen Ausschlägen zwischen Gewinnern und Verlierern.

    Der Börsen-Tag - DAX & Wall Street im Sinkflug: Warum deutsche Aktien heute stärker bluten
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute deutlich im Minus. In Deutschland verzeichnen alle vier großen Indizes spürbare Verluste. Am stärksten unter Druck steht der Leitindex DAX, der aktuell bei 24.154,84 Punkten liegt und damit 1,54 Prozent einbüßt. Der MDAX folgt mit einem Minus von 1,45 Prozent auf 31.246,89 Punkte. Der SDAX gibt 1,41 Prozent nach und notiert bei 17.866,58 Punkten. Auch der TecDAX kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und verliert 1,47 Prozent auf 3.964,26 Punkte. Damit zeigt sich der deutsche Markt insgesamt breit schwächer, wobei Standardwerte und Technologiewerte ähnlich stark betroffen sind. Auch an der Wall Street dominieren rote Vorzeichen, wenn auch die Rückgänge etwas moderater ausfallen als im deutschen Markt. Der Dow Jones steht derzeit bei 50.271,29 Punkten und liegt 1,19 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 notiert bei 7.320,47 Punkten und verliert 0,83 Prozent. Im Vergleich zeigt sich damit: Die Kursabschläge sind in Deutschland insgesamt ausgeprägter als in den USA. Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX allesamt Verluste von rund 1,4 bis 1,5 Prozent verzeichnen, fallen die Rückgänge beim S&P 500 mit unter einem Prozent etwas geringer aus. Der Dow Jones liegt mit einem Minus von 1,19 Prozent zwischen den deutschen Leitindizes und dem S&P 500.

    DAX

    Die stärksten Werte im DAX kamen von Deutsche Telekom (+2,88%), Zalando (+2,62%) und adidas (+2,20%). Dem standen deutliche Verluste bei Infineon Technologies (-3,35%), SAP (-3,75%) und vor allem Siemens Energy (-7,65%) gegenüber. Damit reicht die Spanne zwischen dem Tagesbesten und -schlechtesten im DAX über 10 Prozentpunkte – deutliche Divergenz zwischen Gewinnern im Telekom-/Konsumbereich und schwächeren Industrie- und Energietiteln.

    MDAX

    Im MDAX stachen Hugo Boss (+4,80%), Aroundtown (+2,54%) und AUTO1 Group (+2,19%) positiv hervor. Auf der Verliererseite lagen TKMS (-3,36%), Salzgitter (-5,58%) und besonders Aurubis (-8,13%). Die Bandbreite ist mit fast 13 Punkten groß, wobei Mode- und Immobilienwerte deutlich stärker lieferten als zyklische Industrie- und Rohstofftitel.

    SDAX

    Der SDAX wurde von Fielmann (+6,39%), Heidelberger Druckmaschinen (+6,09%) und PATRIZIA (+3,31%) angeführt. Demgegenüber fielen Evotec (-5,20%), SILTRONIC AG (-5,27%) und Elmos Semiconductor (-5,45%) merklich. Auch hier zeigen sich starke Gewinner im Handels- und Druckmaschinenbereich versus ausgeprägte Schwäche bei kleineren Tech- und Halbleiterwerten.

    TecDAX

    Im TecDAX gehörten Deutsche Telekom (+2,88%), 1&1 (+2,09%) und freenet (+2,06%) zu den Bestperformern. Die schwächsten Werte waren erneut Evotec (-5,20%), SILTRONIC AG (-5,27%) und Elmos Semiconductor (-5,45%). Die Tech-Sektion zeigte damit eine klare Zweiteilung: moderate Kursgewinne bei einigen Kommunikationswerten versus deutliche Rückschläge bei Halbleitern und Biotech/Tech-Titeln.

    Dow Jones

    Im Dow Jones zählten Coca‑Cola (+2,83%), Chevron (+2,62%) und Verizon (+2,49%) zu den Tagesgewinnern. Dem gegenüber standen Boeing (-2,72%), Honeywell (-3,15%) und vor allem Caterpillar (-5,87%) als Schwächste. Defensive Konsum- und Energiewerte hielten sich besser, während Industrie- und Luftfahrtwerte deutlicher nachgaben.

    S&P 500

    Im S&P 500 ragte Casey's General Stores mit einem starken Plus von +14,35% heraus; gefolgt von Devon Energy (+6,49%) und Robinhood (+5,54%). Auf der Verliererseite standen Caterpillar (-5,87%), Quanta Services (-6,03%) und Eaton (-6,10%). Die Spannweite zwischen Top- und Flopwerten beträgt damit über 20 Prozentpunkte, getrieben von außergewöhnlichen Einzelgewinnern versus schwachen Industrietiteln.



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