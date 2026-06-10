Großaktionär Ennoconn will Pflichtangebot zur Übernahme von Kontron machen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 23,22 auf Tradegate (10. Juni 2026, 18:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -4,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +15,98 %/+28,87 % bedeutet.