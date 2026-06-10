🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Großaktionär Ennoconn will Pflichtangebot zur Übernahme von Kontron machen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ennoconn überschreitet 30 Prozent und macht Angebot
    • Preis 23,50 Euro je Aktie über Mindestpreis
    • Kontron prüft Angebot, Kurs zuletzt 23,22 Euro
    Großaktionär Ennoconn will Pflichtangebot zur Übernahme von Kontron machen
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Der Großaktionär Ennoconn hat beim Technologie-Konzern Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Der Angebotspreis solle bei 23,50 Euro je Aktie liegen, hieß es am Mittwochabend von Kontron im österreichischen Linz. Darüber sei das Unternehmen von Ennoconn unterrichtet worden. Kontron werde das Angebot nun prüfen. Der Preis liege nur 2,4 Prozent über dem Schlusskurs vom 9. Juni und nach Angabe von Ennoconn über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis von 23,48 Euro. Im Raum stand das Angebot schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern Kontron mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe.

    Die Kontron-Aktie hatte im Xetra-Haupthandel am Mittwoch bei 22,40 Euro geschlossen. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte der Kurs auf zuletzt 23,22 Euro zu./men/stw

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kontron AG!
    Long
    21,17€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    24,33€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kontron

    +0,95 %
    -4,21 %
    -2,28 %
    +0,70 %
    -0,52 %
    +26,38 %
    +10,93 %
    +212,49 %
    +86,17 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
    Kontron direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 23,22 auf Tradegate (10. Juni 2026, 18:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -4,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +15,98 %/+28,87 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kontron. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Großaktionär Ennoconn will Pflichtangebot zur Übernahme von Kontron machen Der Großaktionär Ennoconn hat beim Technologie-Konzern Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Der Angebotspreis solle bei 23,50 Euro je Aktie liegen, hieß es am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     