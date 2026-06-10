Großaktionär Ennoconn will Pflichtangebot zur Übernahme von Kontron machen
- Ennoconn überschreitet 30 Prozent und macht Angebot
- Preis 23,50 Euro je Aktie über Mindestpreis
- Kontron prüft Angebot, Kurs zuletzt 23,22 Euro
LINZ (dpa-AFX) - Der Großaktionär Ennoconn hat beim Technologie-Konzern Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Der Angebotspreis solle bei 23,50 Euro je Aktie liegen, hieß es am Mittwochabend von Kontron im österreichischen Linz. Darüber sei das Unternehmen von Ennoconn unterrichtet worden. Kontron werde das Angebot nun prüfen. Der Preis liege nur 2,4 Prozent über dem Schlusskurs vom 9. Juni und nach Angabe von Ennoconn über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis von 23,48 Euro. Im Raum stand das Angebot schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern Kontron mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe.
Die Kontron-Aktie hatte im Xetra-Haupthandel am Mittwoch bei 22,40 Euro geschlossen. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte der Kurs auf zuletzt 23,22 Euro zu./men/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 23,22 auf Tradegate (10. Juni 2026, 18:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -4,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +15,98 %/+28,87 % bedeutet.
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