Platzt derzeit die KI-Blase an der Wall Street? Auch heute wieder vor allem Chip-Aktien unter Druck, nachdem immer mehr Unternehmen Aktien ausgeben, um ihre Investitionen zu finanzieren. Das verwässert den jeweiligen Aktien-Kurs - es ist das Gegenteil der jahrelangen Praxis von Aktien-Rückkäufen, die die Wall Street lange gefeiert hatte. Faktisch sollen also die Aktionäre die Zeche bezahlen für ein mehr als unsicheres Geschäftsmodell. In Sachen Geopolitik eskalieren die Dinge weiter: Trump hat weitere Militärschläge gegen den Iran angekündigt, der Ölpreis steigt. Wo ist bloß der immer wieder versprochene und von den Märkten eingepreiste Iran-Deal?

Hinweise aus Video:

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2. Chipaktien im Sturz – heute Abend 22 Uhr kann sich alles ändern

Das Video "Wall Street: Platzt jetzt die KI-Blase? " sehen Sie hier..