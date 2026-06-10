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    Marktgeflüster

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    Wall Street: Platzt jetzt die KI-Blase?

    Das verwässert den jeweiligen Aktien-Kurs - es ist das Gegenteil der jahrelangen Praxis von Aktien-Rückkäufen, die die Wall Street lange gefeiert hatte.

    Platzt derzeit die KI-Blase an der Wall Street? Auch heute wieder vor allem Chip-Aktien unter Druck, nachdem immer mehr Unternehmen Aktien ausgeben, um ihre Investitionen zu finanzieren. Das verwässert den jeweiligen Aktien-Kurs - es ist das Gegenteil der jahrelangen Praxis von Aktien-Rückkäufen, die die Wall Street lange gefeiert hatte. Faktisch sollen also die Aktionäre die Zeche bezahlen für ein mehr als unsicheres Geschäftsmodell. In Sachen Geopolitik eskalieren die Dinge weiter: Trump hat weitere Militärschläge gegen den Iran angekündigt, der Ölpreis steigt. Wo ist bloß der immer wieder versprochene und von den Märkten eingepreiste Iran-Deal?

    Hinweise aus Video:

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    2. Chipaktien im Sturz – heute Abend 22 Uhr kann sich alles ändern

     

    Das Video "Wall Street: Platzt jetzt die KI-Blase? " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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