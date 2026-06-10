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    US-Militär greift Tanker wegen iranischen Öls an

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär beschoss Tanker unter Palau-Flagge
    • Maschinenraum getroffen, Feuer und Besatzung evakuiert
    • USA verhängten Hafenblockade, seit April acht Schiffe
    US-Militär greift Tanker wegen iranischen Öls an
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MASKAT (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der versucht haben soll, iranisches Öl zu transportieren. Der Maschinenraum des unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fahrenden Schiffes "Settebello" sei beschossen worden, nachdem sich die Besatzung den Anweisungen der Streitkräfte widersetzt habe, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit.

    Über den Vorfall hatte zuvor die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) informiert. Demnach war im Maschinenraum ein Feuer ausgebrochen. Die Besatzungsmitglieder wurden evakuiert. Es war von zwei Vermissten und einem "Opfer" die Rede. Es war unklar, ob es sich dabei um ein Todesopfer oder einen Verletzten handelte.

    Die USA haben eine Blockade iranischer Häfen verhängt als Reaktion auf die faktische Blockade der Straße von Hormus durch den Iran. Seit Mitte April wurden nach US-Angaben nun insgesamt acht Schiffe manövrierunfähig gemacht. Mit der Blockade der Häfen machen die USA Druck auf den Iran, der wirtschaftlich stark vom Ölhandel abhängt./rin/DP/men






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