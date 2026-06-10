Mercedes will mit Drohnen-Start-up Tytan kooperieren
- Mercedes-Benz kooperiert mit Tytan für Drohnenabwehr
- G-Klasse und Sprinter als Plattform für Abwehrsysteme
- Källenius offen für Ausbau des Rüstungsgeschäfts
BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz möchte mit dem Drohnen-Start-up Tytan Technologies zusammenarbeiten. Beide Unternehmen unterzeichneten am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung. Im Zentrum der Kooperation soll ein Drohnenabwehrsystem stehen, für das die Marke mit dem Stern die Trägerfahrzeuge bereitstellen soll, wie beide Unternehmen in Berlin mitteilten.
Im Mittelpunkt der geplanten Zusammenarbeit soll ein Flugabwehrsystem namens "Drone Defender" stehen. Der modifizierte Geländewagen G-Klasse könnte dafür als Plattform für ein fahrzeugbasiertes Drohnenabwehr- und Einsatzsystem dienen sowie der angepasste Lieferwagen Sprinter als Basis für einen mobilen Drohnenträger. Die Bundeswehr nutzt schon die Basis der G-Klasse für das Radfahrzeug namens "Wolf". Angaben über einen möglichen Zeitplan und die Höhe der möglichen Investitionen machte eine Sprecherin nicht.
Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius hatte sich zuletzt offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts des Autobauers gezeigt. Dies müsse aber "wirtschaftlich sinnvoll" sein, sagte Källenius dem "Wall Street Journal" nach Angaben des Blattes. "Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist absolut klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss", sagte er. "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit."/ols/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 47,29 auf Tradegate (10. Juni 2026, 19:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -8,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,38 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +16,32 %/+56,50 % bedeutet.
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Schock für Mercedes:
auto motor und sport
Geplantes US-Gesetz gegen China betrifft Mercedes: Droht Mercedes ein Verkaufsverbot in den USA?
Aktualisiert am 02.06.2026, 18:46 Uhr
Produktions- und Verkaufsverbot
Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass Fahrzeughersteller, die von einem solchen Staat direkt oder indirekt kontrolliert werden, in den Vereinigten Staaten keine Fahrzeuge mehr produzieren, importieren oder verkaufen dürfen. Als maßgebliche Schwelle gilt dabei ein durchschnittlicher direkter oder indirekter Beteiligungsanteil von mindestens 15 Prozent. Das Gesetz befindet sich bislang noch im parlamentarischen Verfahren und hat weder beide Kammern des Kongresses passiert noch die Zustimmung des Präsidenten erhalten.
Für Mercedes-Benz ergibt sich die Problematik aus der Aktionärsstruktur des Konzerns. Größter Einzelaktionär ist die chinesische BAIC Group mit einem Anteil von 9,98 Prozent. BAIC steht unter Kontrolle der Stadtregierung von Peking und gilt damit als staatsnahes Unternehmen. Hinzu kommt Li Shufu, Gründer und Hauptaktionär der Zhejiang Geely Holding Group, der weitere 9,69 Prozent an Mercedes-Benz hält. Zusammen belaufen sich diese Beteiligungen auf 19,67 Prozent und liegen damit oberhalb der im Gesetzentwurf genannten Schwelle von 15 Prozent.