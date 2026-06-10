Börsen Update USA - 10.06. - Dow Jones schwach -1,25 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:48) bei 50.238,62 PKT und fällt um -1,25 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +2,58 %, Coca-Cola +2,52 %, Verizon Communications +2,31 %, Travelers Companies +1,06 %, Apple +0,92 %

Flop-Werte: Caterpillar -5,34 %, Honeywell International -3,53 %, Boeing -2,82 %, Amazon -2,27 %, NVIDIA -2,15 %

Der US Tech 100 steht bei 28.751,00 PKT und verliert bisher -1,12 %.

Top-Werte: Diamondback Energy +2,68 %, T-Mobile US +2,54 %, Palo Alto Networks +2,30 %, Keurig Dr Pepper +2,26 %, The Kraft Heinz Company +2,11 %

Flop-Werte: Qualcomm -5,88 %, Insmed -5,70 %, Old Dominion Freight Line -5,52 %, Western Digital -4,70 %, Arm Holdings -4,26 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:49) bei 7.318,39 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: Casey's General Stores +17,73 %, Devon Energy +6,50 %, Robinhood Markets Registered (A) +6,46 %, Lyondellbasell Industries +5,42 %, APA Corporation +4,71 %

Flop-Werte: Super Micro Computer -18,83 %, Generac Holdings -7,19 %, NRG Energy -6,64 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -6,63 %, Carnival -5,94 %

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