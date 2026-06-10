Hugo Boss - Aktie schießt in die Höhe - 10.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hugo Boss Aktie. Mit einer Performance von +3,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hugo Boss Aktie. Nach einem Plus von +1,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,85€, mit einem Plus von +3,90 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Hugo Boss ist ein Premium-Modekonzern mit Fokus auf Business-, Casual- und Athleisure-Bekleidung (BOSS, HUGO), ergänzt um Accessoires und Lizenzen (u.a. Düfte). Starke Präsenz in Europa, wachsend in USA/Asien. Wettbewerber: Armani, Ralph Lauren, Burberry, Tommy Hilfiger. Stärken: klare Markenpositionierung, Herrenmode-Kompetenz, Omnichannel-Strategie, Rebranding für jüngere Zielgruppen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hugo Boss investiert war, konnte einen Gewinn von +7,38 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,23 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Hugo Boss +5,71 % gewonnen.

Während Hugo Boss heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,37 %. Damit gehört Hugo Boss heute zu den auffälligeren Werten.

Hugo Boss Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,23 % 1 Monat +3,23 % 3 Monate +7,38 % 1 Jahr -8,81 %

Informationen zur Hugo Boss Aktie

Stand: 10.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 70 Mio. Hugo Boss Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,68 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Sowohl in Deutschland als auch an der Wall Street dominieren Verluste – mit teils deutlichen Ausschlägen zwischen Gewinnern und Verlierern.

Der Großaktionär Frasers Group will den schwäbischen Modehersteller Hugo Boss übernehmen. Frasers will im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 38 Euro je Boss-Aktie bieten, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss …

EQS-WpÜG: Frasers Group plc / Übernahmeangebot Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Hugo Boss AG; Bieter: Frasers Group plc 10.06.2026 / 18:20 CET/CEST Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. …

So schlagen sich die Wettbewerber von Hugo Boss

Kering, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Moncler notiert im Minus, mit -1,57 %.

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Ob die Hugo Boss Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hugo Boss Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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