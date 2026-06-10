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Hugo Boss - Aktie schießt in die Höhe - 10.06.2026
Am 10.06.2026 ist die Hugo Boss Aktie, bisher, um +3,90 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hugo Boss Aktie.
Hugo Boss ist ein Premium-Modekonzern mit Fokus auf Business-, Casual- und Athleisure-Bekleidung (BOSS, HUGO), ergänzt um Accessoires und Lizenzen (u.a. Düfte). Starke Präsenz in Europa, wachsend in USA/Asien. Wettbewerber: Armani, Ralph Lauren, Burberry, Tommy Hilfiger. Stärken: klare Markenpositionierung, Herrenmode-Kompetenz, Omnichannel-Strategie, Rebranding für jüngere Zielgruppen.
Hugo Boss Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.06.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hugo Boss Aktie. Mit einer Performance von +3,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hugo Boss Aktie. Nach einem Plus von +1,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,85€, mit einem Plus von +3,90 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hugo Boss investiert war, konnte einen Gewinn von +7,38 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,23 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Hugo Boss +5,71 % gewonnen.
Während Hugo Boss heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,37 %. Damit gehört Hugo Boss heute zu den auffälligeren Werten.
Hugo Boss Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,23 %
|1 Monat
|+3,23 %
|3 Monate
|+7,38 %
|1 Jahr
|-8,81 %
Informationen zur Hugo Boss Aktie
Es gibt 70 Mio. Hugo Boss Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,68 Mrd.EUR € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Hugo Boss
Kering, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Moncler notiert im Minus, mit -1,57 %.
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Ob die Hugo Boss Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hugo Boss Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.