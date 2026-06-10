Prospect Markets meldet Abschluss der strategischen nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 2.000.000 C$

Vancouver, Kanada – 10. Juni 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT) (OTCQB: MKTSF) (FWB: DEP) („Prospect Markets“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Angebot“) von 5.000.000 Stammaktien des Unternehmens („Aktien“) zu einem Preis von 0,40 $ pro Aktie abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 2.000.000 $ eingenommen hat.

Die Hauptinvestoren im Rahmen des Angebots sind Matco Financial, Lucida Capital und AlphaNorth Asset Management; auch das Managementteam von Prospect Markets beteiligte sich am Angebot.

„Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für Prospect Markets, und wir sind stolz darauf, die Unterstützung führender institutioneller Investoren wie Matco Financial, Lucida Capital und AlphaNorth Asset Management zu haben. Zugleich hat sich auch unser eigenes Managementteam in bedeutendem Maße am Angebot beteiligt“, so Johnny Chen, Gründer und Chief Executive Officer. „Mit dem eingeworbenen Kapital können wir die Produktentwicklung vorantreiben, unser Team vergrößern und die strategische Roadmap umsetzen, auf die wir hingearbeitet haben. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Investoren und konzentrieren uns weiterhin darauf, eine Plattform zu schaffen, die die Art und Weise neu definiert, wie Sportfans mit den Sportereignissen interagieren, die sie lieben.“

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist. Das Unternehmen erhielt am 22. Mai 2026 von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) die bedingte Genehmigung für das Angebot durch Einreichung eines Preisreservierungsformulars. Die endgültige Genehmigung des Angebots durch die TSXV, die das Unternehmen zum Datum dieser Pressemitteilung beantragt hat, steht noch aus.