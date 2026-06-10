T-Mobile US Aktie überzeugt mit Kursplus - 10.06.2026

Mit einer Performance von +3,06 % konnte die T-Mobile US Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der T-Mobile US Aktie. Nach einem Plus von +0,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 160,22€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

T-Mobile US ist ein führender Mobilfunkanbieter in den USA, bekannt für seine 5G-Dienste und kundenfreundlichen Tarife. Es konkurriert mit AT&T und Verizon und hebt sich durch seine "Un-carrier"-Strategie ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die T-Mobile US Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -16,28 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die T-Mobile US Aktie damit um -3,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,53 % verloren.

Während T-Mobile US heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,66 %. Damit gehört T-Mobile US heute zu den auffälligeren Werten.

T-Mobile US Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,54 % 1 Monat -4,95 % 3 Monate -16,28 % 1 Jahr -25,09 %

Informationen zur T-Mobile US Aktie

Stand: 10.06.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. T-Mobile US Aktien. Damit ist das Unternehmen 173,09 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,22 %. AT&T notiert im Plus, mit +2,09 %. Comcast (A) notiert im Plus, mit +0,53 %. Charter Communications Registered (A) legt um +1,33 % zu

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Ob die T-Mobile US Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur T-Mobile US Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.