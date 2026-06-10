TeamSystem beendet 250 Mio. USD KI-Investition ein Jahr früher – mehr Tempo bis 2030!
TeamSystem beschleunigt seinen KI-Kurs: Rekordinvestitionen, starkes Wachstum und eine rasant wachsende Produktpalette treiben die internationale Expansion voran.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- TeamSystem schloss den 2024 angekündigten KI-Investitionsplan über 250 Mio. US-Dollar ein Jahr früher ab (statt 2027 bereits 2026).
- Im Q1 2026 stieg die Kundennutzung von KI um 25 % und der Umsatz mit KI-Lösungen um 42 % gegenüber dem Vorquartal.
- Ausbau der Produktpalette: 18 neue AI Editions in den letzten 15 Monaten, 89 internationale Anwendungsfälle bis Ende April und über 19 Mio. Interaktionen allein im Q4 2025.
- Angekündigte weitere Beschleunigung der Investitionen in Forschung & Entwicklung sowie KI bis 2030.
- Starke Konzernkennzahlen 2025: Rekordumsatz von 1,15 Mrd. Euro (+14 %), Kundenstamm +20 % gegenüber 2024 auf über 3,1 Mio. und mehr als 6.000 Beschäftigte.
- Strategie und Marktposition: Entwicklung integrierter, sicherer KI-Lösungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU und Freiberuflern sowie verstärkte Internationalisierung in Italien, Europa und dem Mittelmeerraum.
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