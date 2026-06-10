🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    TeamSystem beendet 250 Mio. USD KI-Investition ein Jahr früher – mehr Tempo bis 2030!

    TeamSystem beschleunigt seinen KI-Kurs: Rekordinvestitionen, starkes Wachstum und eine rasant wachsende Produktpalette treiben die internationale Expansion voran.

    TeamSystem beendet 250 Mio. USD KI-Investition ein Jahr früher – mehr Tempo bis 2030!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • TeamSystem schloss den 2024 angekündigten KI-Investitionsplan über 250 Mio. US-Dollar ein Jahr früher ab (statt 2027 bereits 2026).
    • Im Q1 2026 stieg die Kundennutzung von KI um 25 % und der Umsatz mit KI-Lösungen um 42 % gegenüber dem Vorquartal.
    • Ausbau der Produktpalette: 18 neue AI Editions in den letzten 15 Monaten, 89 internationale Anwendungsfälle bis Ende April und über 19 Mio. Interaktionen allein im Q4 2025.
    • Angekündigte weitere Beschleunigung der Investitionen in Forschung & Entwicklung sowie KI bis 2030.
    • Starke Konzernkennzahlen 2025: Rekordumsatz von 1,15 Mrd. Euro (+14 %), Kundenstamm +20 % gegenüber 2024 auf über 3,1 Mio. und mehr als 6.000 Beschäftigte.
    • Strategie und Marktposition: Entwicklung integrierter, sicherer KI-Lösungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU und Freiberuflern sowie verstärkte Internationalisierung in Italien, Europa und dem Mittelmeerraum.



    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    TeamSystem beendet 250 Mio. USD KI-Investition ein Jahr früher – mehr Tempo bis 2030! TeamSystem beschleunigt seinen KI-Kurs: Rekordinvestitionen, starkes Wachstum und eine rasant wachsende Produktpalette treiben die internationale Expansion voran.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     