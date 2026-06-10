Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 10.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Caterpillar
Tagesperformance: -6,26 %
Tagesperformance: -6,26 %
Platz 1
Performance 1M: +3,27 %
Performance 1M: +3,27 %
Honeywell International
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 2
Performance 1M: -3,13 %
Performance 1M: -3,13 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 3
Performance 1M: -2,62 %
Performance 1M: -2,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu NVIDIA gemischt: Langfristiges KI-Potenzial wird betont, kurzfristig gilt der Kurs als unter dem Gesamtmarkt bzw. seitwärts. Widerstände um 200–212 USD werden diskutiert. Micron-Vergleiche zeigen Nvidia als weniger volatil, doch fehlen klare Impulse. Erwartungen richten sich auf die nächsten Quartalszahlen als Bewertungsanker.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Coca-Cola
Tagesperformance: +3,13 %
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 4
Performance 1M: +9,14 %
Performance 1M: +9,14 %
Boeing
Tagesperformance: -2,81 %
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 5
Performance 1M: -10,73 %
Performance 1M: -10,73 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 6
Performance 1M: +11,98 %
Performance 1M: +11,98 %
Amazon
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 7
Performance 1M: -11,03 %
Performance 1M: -11,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Amazon gemischt: AWS-Wachstum, KI-Infrastruktur und Logistik-Investitionen werden überwiegend positiv bewertet. Kursnotierungen liegen aktuell grob bei 210–230 EUR; in den letzten 14 Tagen tendierte der Kurs seitwärts bis leicht rückläufig. Anleger setzen auf Profitabilität der Investitionen, bleiben aber skeptisch gegenüber kurzfristigen Signalen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 8
Performance 1M: -0,92 %
Performance 1M: -0,92 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 9
Performance 1M: -2,16 %
Performance 1M: -2,16 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 10
Performance 1M: +5,20 %
Performance 1M: +5,20 %
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