Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Insmed
Tagesperformance: -8,08 %
Tagesperformance: -8,08 %
Platz 1
Performance 1M: -8,34 %
Performance 1M: -8,34 %
Qualcomm
Tagesperformance: -6,64 %
Tagesperformance: -6,64 %
Platz 2
Performance 1M: -11,51 %
Performance 1M: -11,51 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -6,10 %
Tagesperformance: -6,10 %
Platz 3
Performance 1M: +27,78 %
Performance 1M: +27,78 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -5,60 %
Tagesperformance: -5,60 %
Platz 4
Performance 1M: +54,50 %
Performance 1M: +54,50 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -5,50 %
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 5
Performance 1M: +50,00 %
Performance 1M: +50,00 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,09 %
Tagesperformance: -5,09 %
Platz 6
Performance 1M: +4,33 %
Performance 1M: +4,33 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -5,09 %
Tagesperformance: -5,09 %
Platz 7
Performance 1M: +12,35 %
Performance 1M: +12,35 %
Broadcom
Tagesperformance: -4,83 %
Tagesperformance: -4,83 %
Platz 8
Performance 1M: -8,74 %
Performance 1M: -8,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Broadcom
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Broadcom: Kurzfristig Rebound-Hoffnungen (Beitrag 3/4) und Gewinnmitnahmen nach den Zahlen; ein Beitrag diskutiert Konsolidierungsgefahren in der Chipbranche. Der Ausblick wirkt positiv: Analystenerwartungen übertroffen, Treiber KI-Chip-Nachfrage; Wachstum ungebrochen. Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber volatil. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Western Digital
Tagesperformance: -4,75 %
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 9
Performance 1M: +7,40 %
Performance 1M: +7,40 %
Dexcom
Tagesperformance: -4,70 %
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 10
Performance 1M: +32,16 %
Performance 1M: +32,16 %
Paccar
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 11
Performance 1M: +6,69 %
Performance 1M: +6,69 %
Honeywell International
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 12
Performance 1M: -3,13 %
Performance 1M: -3,13 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,21 %
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 13
Performance 1M: +22,72 %
Performance 1M: +22,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Micron Technology gemischt. Einige Beiträge sehen MU als günstig (KGV unter 10, PEG 0); andere nennen ein höheres KGV (ca. 17) und betonen, dass Bewertung nicht isoliert betrachtet werden sollte, sondern von Speicherpreisen abhängt. Fundamentale Treiber: Speicherpreise, Nachfragezyklen und zyklische Schwankungen. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig beziffert; es gibt Hinweise auf Volatilität und mögliche Rebounds.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Tesla
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 14
Performance 1M: -9,39 %
Performance 1M: -9,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment auf wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Skepsis gegenüber Überbewertung, aber Debatten zu FSD-Performance sowie technischen/ fundamentalen Aspekten. In den letzten 14 Tagen gab es eine leichte Abwärtsbewegung; zuletzt ca. 3% im Kursrot. Diskussionen drehen sich um Bewertung, Fundamentaldaten und mögliche SpaceX/Tesla-Verflechtungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 15
Performance 1M: +6,06 %
Performance 1M: +6,06 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,80 %
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 16
Performance 1M: -19,58 %
Performance 1M: -19,58 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 17
Performance 1M: +2,29 %
Performance 1M: +2,29 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 18
Performance 1M: +1,35 %
Performance 1M: +1,35 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 19
Performance 1M: -6,90 %
Performance 1M: -6,90 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 20
Performance 1M: +8,75 %
Performance 1M: +8,75 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +3,35 %
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 21
Performance 1M: -4,95 %
Performance 1M: -4,95 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 22
Performance 1M: +0,42 %
Performance 1M: +0,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte, überwiegend vorsichtige Stimmung zu Kraft Heinz. Turnaround-Story, neuer CEO und Innovationen sowie Nähe zur Ex-Dividende werden genannt. Kauf bei ca. 19,70–20 EUR; CNBC-Berichte thematisieren Risiko. Die konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht beziffert; Kursnähe um 20 EUR wird betont. Fundamentale Daten bleiben unsicher.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 23
Performance 1M: +6,39 %
Performance 1M: +6,39 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 24
Performance 1M: +5,70 %
Performance 1M: +5,70 %
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