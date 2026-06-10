Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Super Micro Computer
Tagesperformance: -24,18 %
Tagesperformance: -24,18 %
Platz 1
Performance 1M: +7,16 %
Performance 1M: +7,16 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: +19,64 %
Tagesperformance: +19,64 %
Platz 2
Performance 1M: -7,45 %
Performance 1M: -7,45 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -8,27 %
Tagesperformance: -8,27 %
Platz 3
Performance 1M: -9,94 %
Performance 1M: -9,94 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -8,15 %
Tagesperformance: -8,15 %
Platz 4
Performance 1M: +5,33 %
Performance 1M: +5,33 %
NRG Energy
Tagesperformance: -7,35 %
Tagesperformance: -7,35 %
Platz 5
Performance 1M: -11,00 %
Performance 1M: -11,00 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: -7,05 %
Tagesperformance: -7,05 %
Platz 6
Performance 1M: +8,84 %
Performance 1M: +8,84 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -6,91 %
Tagesperformance: -6,91 %
Platz 7
Performance 1M: +1,99 %
Performance 1M: +1,99 %
Carnival
Tagesperformance: -6,65 %
Tagesperformance: -6,65 %
Platz 8
Performance 1M: +7,07 %
Performance 1M: +7,07 %
Qualcomm
Tagesperformance: -6,54 %
Tagesperformance: -6,54 %
Platz 9
Performance 1M: -11,51 %
Performance 1M: -11,51 %
GE Vernova
Tagesperformance: -6,53 %
Tagesperformance: -6,53 %
Platz 10
Performance 1M: -16,04 %
Performance 1M: -16,04 %
Caterpillar
Tagesperformance: -6,23 %
Tagesperformance: -6,23 %
Platz 11
Performance 1M: +3,27 %
Performance 1M: +3,27 %
Devon Energy
Tagesperformance: +6,22 %
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 12
Performance 1M: -0,88 %
Performance 1M: -0,88 %
Eaton
Tagesperformance: -6,18 %
Tagesperformance: -6,18 %
Platz 13
Performance 1M: +0,53 %
Performance 1M: +0,53 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -6,16 %
Tagesperformance: -6,16 %
Platz 14
Performance 1M: +51,82 %
Performance 1M: +51,82 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -6,14 %
Tagesperformance: -6,14 %
Platz 15
Performance 1M: +12,72 %
Performance 1M: +12,72 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -6,13 %
Tagesperformance: -6,13 %
Platz 16
Performance 1M: +14,28 %
Performance 1M: +14,28 %
International Paper
Tagesperformance: -6,10 %
Tagesperformance: -6,10 %
Platz 17
Performance 1M: +5,02 %
Performance 1M: +5,02 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -6,04 %
Tagesperformance: -6,04 %
Platz 18
Performance 1M: +27,78 %
Performance 1M: +27,78 %
Insulet
Tagesperformance: -6,00 %
Tagesperformance: -6,00 %
Platz 19
Performance 1M: +7,17 %
Performance 1M: +7,17 %
Emcor Group
Tagesperformance: -5,93 %
Tagesperformance: -5,93 %
Platz 20
Performance 1M: -14,10 %
Performance 1M: -14,10 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -5,92 %
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 21
Performance 1M: +11,12 %
Performance 1M: +11,12 %
Packaging of America
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 22
Performance 1M: +3,12 %
Performance 1M: +3,12 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +4,87 %
Tagesperformance: +4,87 %
Platz 23
Performance 1M: -8,98 %
Performance 1M: -8,98 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +4,73 %
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 24
Performance 1M: +9,25 %
Performance 1M: +9,25 %
APA Corporation
Tagesperformance: +4,57 %
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 25
Performance 1M: +3,71 %
Performance 1M: +3,71 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +4,37 %
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 26
Performance 1M: -8,75 %
Performance 1M: -8,75 %
Campbell Soup
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 27
Performance 1M: +13,83 %
Performance 1M: +13,83 %
ONEOK
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 28
Performance 1M: +5,79 %
Performance 1M: +5,79 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: +4,09 %
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 29
Performance 1M: +20,32 %
Performance 1M: +20,32 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 30
Performance 1M: +4,15 %
Performance 1M: +4,15 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +3,48 %
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 31
Performance 1M: +1,83 %
Performance 1M: +1,83 %
Targa Resources
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 32
Performance 1M: +8,48 %
Performance 1M: +8,48 %
Dow
Tagesperformance: +3,30 %
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 33
Performance 1M: -7,71 %
Performance 1M: -7,71 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 34
Performance 1M: -4,95 %
Performance 1M: -4,95 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 35
Performance 1M: +9,14 %
Performance 1M: +9,14 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 36
Performance 1M: -15,22 %
Performance 1M: -15,22 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 37
Performance 1M: +8,65 %
Performance 1M: +8,65 %
EOG Resources
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 38
Performance 1M: +7,87 %
Performance 1M: +7,87 %
Allstate
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 39
Performance 1M: +3,90 %
Performance 1M: +3,90 %
Assurant
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 40
Performance 1M: +10,57 %
Performance 1M: +10,57 %
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