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    Globale Lieferketten

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    Kaproute im Aufwind: Südafrika wird zum neuen Knotenpunkt des Welthandels

    Die neue Bedeutung der Kaproute eröffnet Chancen für Häfen, Logistiker und Investoren – vorausgesetzt, Südafrika modernisiert seine Infrastruktur und bindet internationale Partner ein.

    Die Krisen am Roten Meer und an der Straße von Hormus verändern die globalen Handelsrouten. Immer mehr Reedereien müssen längere und teurere Wege in Kauf nehmen. Davon rückt eine Strecke wieder ins Zentrum, die über Jahrzehnte vor allem als Ausweichroute galt: der Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung.

    Für Südafrika entsteht daraus eine seltene strategische Chance. Das Land liegt genau dort, wo sich die Routen zwischen Atlantik und Indischem Ozean treffen. Seine Häfen könnten zu wichtigen Versorgungs-, Reparatur- und Umschlagplätzen für den internationalen Schiffsverkehr werden.

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    Doch die geografische Lage allein reicht nicht aus. Südafrika muss seine Häfen, Bahnverbindungen und Logistikstrukturen modernisieren, wenn es dauerhaft von der wachsenden Bedeutung der Kaproute profitieren will.

    Die Rückkehr einer historischen Handelsroute

    Der Seeweg um das Kap war jahrhundertelang eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Europa und Asien. Mit dem Bau des Suezkanals verlor er an Bedeutung. Der Weg durch das Mittelmeer und das Rote Meer war deutlich kürzer und damit billiger.

    Diese Logik gerät nun ins Wanken.

    Angriffe auf Schiffe im Roten Meer, politische Unsicherheit im Nahen Osten und Spannungen rund um die Straße von Hormus erhöhen die Risiken für Reedereien, Energiehändler und Versicherer. Zahlreiche Schiffe werden deshalb um Afrika herumgeleitet.

    Für die Unternehmen bedeutet das längere Fahrtzeiten, höhere Treibstoffkosten und steigende Versicherungsprämien. Gleichzeitig bleiben Schiffe und Container länger gebunden. Dadurch sinkt die verfügbare Transportkapazität, selbst wenn die Größe der weltweiten Flotte unverändert bleibt.

    Die Folgen sind entlang der gesamten Lieferkette zu spüren. Produzenten müssen mehr Lagerbestände vorhalten, Lieferzeiten werden schwerer kalkulierbar und Frachtraten können kurzfristig deutlich steigen.

    Südafrika rückt in den Mittelpunkt

    Von dieser Entwicklung könnte Südafrika besonders profitieren. Häfen wie Durban, Kapstadt, Ngqura, Richards Bay und Port Elizabeth liegen unmittelbar an der neuen alten Hauptverkehrsroute.

    Vorbeifahrende Schiffe benötigen Treibstoff, Lebensmittel, Ersatzteile, Wartungsleistungen und Möglichkeiten zum Wechsel ihrer Besatzungen. Hinzu kommen Sicherheitsdienste, Versicherungen, digitale Hafenservices und kurzfristige Reparaturen.

    Je mehr Schiffe Afrika umrunden, desto größer wird grundsätzlich die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen.

    Für Südafrika geht es deshalb nicht nur um zusätzliche Schiffsanläufe. Entscheidend ist, ob das Land einen größeren Teil der maritimen Wertschöpfung an sich binden kann.

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    Autor
    Frank Tetzel
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    Frank Tetzel, Jahrgang 1963, ist gelernter Journalist, und hat für eine Reihe von großen Tageszeitungen geschrieben. Inzwischen ist er Chefredakteur und Herausgeber von FAIReconomics, einem Magazin für nachhaltige Wirtschaft. Darüber hinaus berät er Verbände und Institutionen im vorpolitischen Raum in Fragen nachhaltiger Entwicklung und Ökonomie. Zu den Schwerpunktthemen gehören Politik, Wirtschaft, Nachhaltigkeit (insbesondere Immobilien, Mobiltät, nachhaltige Anlageprodukte und Investments).
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    Verfasst von Frank Tetzel
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    Globale Lieferketten Kaproute im Aufwind: Südafrika wird zum neuen Knotenpunkt des Welthandels Krisen am Roten Meer und an der Straße von Hormus lenken mehr Schiffe um Afrika. Bei der SATC 2026 in Pretoria geht es darum, wie Südafrika daraus wirtschaftlich profitieren kann.
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