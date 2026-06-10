Insmed Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 10.06.2026

Die Insmed Aktie ist bisher um -7,22 % auf 79,60€ gefallen. Das sind -6,20 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,13 %, geht es heute bei der Insmed Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Insmed ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf seltene und schwere Lungenerkrankungen. Hauptprodukt ist Arikayce zur Behandlung von NTM-Lungenerkrankungen. Marktstellung: Nischenanbieter im Orphan-Drug-Segment. Wichtige Konkurrenten: u.a. Johnson & Johnson, Novartis, GSK im Atemwegsbereich. USP: Spezialisierung auf seltene pulmonale Indikationen und inhalative Formulierungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Insmed Aktionäre einen Verlust von -36,05 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Insmed Aktie damit um -12,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Insmed einen Rückgang von -46,89 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,75 % geändert.

Insmed Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,12 % 1 Monat -8,92 % 3 Monate -36,05 % 1 Jahr +38,30 %

Informationen zur Insmed Aktie

Stand: 10.06.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 217 Mio. Insmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,11 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 10.06.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Gilead Sciences und Co.

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,03 %.

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Ob die Insmed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insmed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.