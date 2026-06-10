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    Besonders beachtet!

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    Insmed Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 10.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Insmed Aktie bisher Verluste von -7,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Insmed Aktie.

    Besonders beachtet! - Insmed Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 10.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Insmed ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf seltene und schwere Lungenerkrankungen. Hauptprodukt ist Arikayce zur Behandlung von NTM-Lungenerkrankungen. Marktstellung: Nischenanbieter im Orphan-Drug-Segment. Wichtige Konkurrenten: u.a. Johnson & Johnson, Novartis, GSK im Atemwegsbereich. USP: Spezialisierung auf seltene pulmonale Indikationen und inhalative Formulierungen.

    Insmed Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.06.2026

    Die Insmed Aktie ist bisher um -7,22 % auf 79,60 gefallen. Das sind -6,20  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,13 %, geht es heute bei der Insmed Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Insmed Aktionäre einen Verlust von -36,05 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Insmed Aktie damit um -12,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Insmed einen Rückgang von -46,89 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,75 % geändert.

    Insmed Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,12 %
    1 Monat -8,92 %
    3 Monate -36,05 %
    1 Jahr +38,30 %
    Stand: 10.06.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Insmed Aktie

    Es gibt 217 Mio. Insmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,11 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 10.06.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 10.06. - Dow Jones schwach -1,25 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Gilead Sciences und Co.

    Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,03 %.

    Insmed Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Insmed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insmed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Insmed

    -7,58 %
    -12,12 %
    -8,92 %
    -36,05 %
    +38,30 %
    +366,01 %
    +263,33 %
    +677,35 %
    ISIN:US4576693075WKN:A1JJA3
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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