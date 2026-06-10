JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Mit einem Anteil von inzwischen rund 41 Prozent an der Commerzbank nähere sich die italienische Bank einer effektiven Kontrolle ihrer deutschen Konkurrentin, schrieb Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die meisten Investoren rechneten mit einer Verbesserung der Übernahmeofferte, um diesen Anteil noch deutlich zu steigern. Dies wäre aber nur sinnvoll bei einer bereits hohen Akzeptanz und Chancen auf einen Ausbau auf mehr als 60 Prozent. Die entscheidende Herausforderung seien die wieder in den Fokus gerückte Bankenkonsolidierung in Italien und die hohen Kapitalanforderungen für eine Kontrolle der Commerzbank./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 18:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 18:55 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 70,69EUR auf Lang & Schwarz (10. Juni 2026, 22:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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