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    Oracle legt kräftig zu mit KI-Datencentern - Nervöse Anleger lassen Aktie fallen

    Oracle legt kräftig zu mit KI-Datencentern - Nervöse Anleger lassen Aktie fallen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Software- und Datacenter-Konzern Oracle hat im vierten Quartal weiter deutlich Schwung von den KI-Ausgaben seiner Kunden bekommen. Die Umsätze mit Cloud-Infrastruktur - das sind vor allem KI-Rechenzentren - wuchsen auf 5,8 Milliarden US-Dollar, wie der SAP -Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Austin (Texas) mitteilte. Das waren 93 Prozent mehr Erlös als ein Jahr zuvor und damit leicht mehr als von Experten geschätzt. Die Aktie fiel aber nachbörslich.

    In den vergangenen Monaten waren die Anleger gut durchgeschüttelt worden und blieben daher nervös. Der Kurs der Aktie verlor im nachbörslichen US-Handel zuletzt 5 Prozent. Nach einem rasanten Anstieg im vergangenen Herbst hatte das Papier monatelang fast nur den Weg nach unten gekannt. Mit der KI- und Tech-Rally der vergangenen Wochen hatte es sich wieder auf 250 Dollar hochgearbeitet, um dann wieder auf 200 Dollar zurückzufallen.

    Software-Abos und Cloud-Infrastruktur zusammengenommen kam bei Oracle ein Umsatzplus von 48 Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar zustande. Das war etwas weniger als von Analysten erwartet.

    Der Kapitalbedarf für das Rennen um einen schnellen Ausbau der KI-Rechenkapazitäten ist in der Branche riesig. Oracle gab im vergangenen Geschäftsjahr (Ende Mai) 55,7 Milliarden Dollar für Investitionen aus, vorwiegend für KI-Technik. Das war deutlich mehr als die veranschlagten 50 Milliarden Dollar.

    Die Experten des Analysedienstes Vital Knowledge attestierten dem Konzern ein ordentliches Abschneiden im Quartal. Der Firma stünden aber nach wie vor hohe Geldabflüsse bevor, um die Kapazitäten für den wachsenden Auftragsbestand aufzubauen. Das werde mehr Schulden und Eigenkapital benötigen.

    Im laufenden ersten Quartal rechnet Oracle nun mit einem Erlösplus von insgesamt 27 bis 29 Prozent. Im gesamten Jahr soll der Umsatz wie bereits bekannt 90 Milliarden Dollar betragen./men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 201,3 auf NYSE (10. Juni 2026, 22:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 181,40 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -37,69 %/+55,76 % bedeutet.





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