MAHLE erhöht Anleihe 2032 um 200 Mio. €, kündigt Rückkauf für 2028 an
MAHLE optimiert seine Finanzierungsstruktur: Neue 2032er Anleihe platziert, paralleles Rückkaufangebot für bestehende 2028er Schuldverschreibungen gestartet.
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- MAHLE hat eine Aufstockung ihrer bestehenden unbesicherten 7,125% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 im Gesamtnennbetrag von 200 Mio. EUR platziert; die Neuen Schuldverschreibungen haben die gleichen Konditionen wie die im Juni 2025 emittierten 300 Mio. EUR (ISIN XS3108519227); finaler Emissionspreis 104,500% (Yield-to-worst 5,87% bis mögliche Kündigung 15.07.2030).
- Parallel bietet MAHLE einen teilweisen Rückkauf (Tender Offer) für die noch ausstehenden ca. 450 Mio. EUR unbesicherter 2,375% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (ISIN XS2341724172) an.
- Das Rückkaufangebot sieht einen Rückkauf von bis zu 250 Mio. EUR gegen Barzahlung vor; der Rückkaufpreis beträgt 98,800% des Nennbetrags.
- Das Rückkaufangebot wurde voraussichtlich am 10.06.2026 gestartet und endet, vorbehaltlich Friständerungen, voraussichtlich am 18.06.2026 um 17:00 MESZ; der Abschluss hängt u. a. vom erfolgreichen Emissionsabschluss der Neuen Schuldverschreibungen ab.
- Die Neuen Schuldverschreibungen wurden als Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten Anlegern außerhalb der USA (Regulation S) angeboten und sollen in den Handel an der The International Stock Exchange aufgenommen werden.
- MAHLE beabsichtigt, den Nettoemissionserlös (neben vorhandenen Barmitteln) zur Finanzierung des Rückkaufangebots und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden; es bestehen umfangreiche rechtliche Verbreitungs‑ und Angebotsbeschränkungen (insbesondere keine Angebote in den USA und nicht an Kleinanleger im EWR/UK).
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