13 0 Kommentare MAHLE erhöht Anleihe 2032 um 200 Mio. €, kündigt Rückkauf für 2028 an

MAHLE optimiert seine Finanzierungsstruktur: Neue 2032er Anleihe platziert, paralleles Rückkaufangebot für bestehende 2028er Schuldverschreibungen gestartet.

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