Oriflame wird offizieller Duftpartner für die Tourneen des Cirque du Soleil in Europa und Mexiko

STOCKHOLM, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Oriflame, das weltweit tätige Unternehmen für Schönheit und Wohlbefinden, gibt heute eine neue Partnerschaft mit Cirque du Soleil bekannt und wird damit zum offiziellen Duftpartner der Tournee-Shows in Europa und Mexik o für die bevorstehende Markteinführung seiner Eau de Parfums „Possess Intense" und „Possess Intense for Men".

Diese Zusammenarbeit vereint zwei weltweit anerkannte Marken, die für herausragende Kunstfertigkeit stehen, und zelebriert Kreativität, Selbstentfaltung und die Kraft, durch bedeutungsvolle Erlebnisse Selbstvertrauen zu wecken.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die natürliche Übereinstimmung zwischen zwei Organisationen, die sich für Talent ohne Grenzen einsetzen. Der Cirque du Soleil vereint Künstler aus aller Welt, um außergewöhnliche Shows auf die Bühne zu bringen, während Oriflame eine weltweite Gemeinschaft von Beauty-Unternehmern unterstützt und ihnen unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Wohnort neue Möglichkeiten eröffnet.

Mit dieser Partnerschaft möchte Oriflame das Thema Duft neu definieren und in ein umfassendes, multisensorisches Erlebnis einbinden, das von Fantasie und Kunstfertigkeit inspiriert ist.

Anna Malmhake, CEO und Präsidentin von Oriflame, sagte zu dieser Partnerschaft: „Diese Partnerschaft ist ein eindrucksvoller Ausdruck der Begegnung von Schönheit und Kreativität. Cirque du Soleil begeistert durch außergewöhnliche künstlerische Darbietungen, während Oriflame Menschen dazu befähigt, sich durch Schönheit und Unternehmertum auszudrücken. Gemeinsam können wir das Dufterlebnis zu etwas machen, das emotionaler, intensiver und bedeutungsvoller ist."

Elena Degtyareva, Chief Marketing Officer bei Oriflame, fügte hinzu: „Düfte hatten schon immer die Kraft, Emotionen zu wecken und Menschen in andere Welten zu entführen. Durch diese Zusammenarbeit definieren wir das Parfümerieerlebnis neu – als ein Erlebnis, das von Kunstfertigkeit und Geschichtenerzählen geprägt ist. Diese Vision wird noch in diesem Jahr mit der Einführung von Possess Intense Wirklichkeit werden – einem Duft, der Selbstbewusstsein, Verwandlung und Selbstentfaltung auf wahrhaft edle Weise einfängt."