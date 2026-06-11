🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wenn Schönheit auf Kreativität trifft

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oriflame wird offizieller Duftpartner für die Tourneen des Cirque du Soleil in Europa und Mexiko

    STOCKHOLM, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Oriflame, das weltweit tätige Unternehmen für Schönheit und Wohlbefinden, gibt heute eine neue Partnerschaft mit Cirque du Soleil bekannt und wird damit zum offiziellen Duftpartner der Tournee-Shows in Europa und Mexiko für die bevorstehende Markteinführung seiner Eau de Parfums „Possess Intense" und „Possess Intense for Men".

    When Beauty Meets Creativity: Oriflame Named Official Fragrance Partner for Cirque du Soleil Touring Shows in Europe and Mexico

    Diese Zusammenarbeit vereint zwei weltweit anerkannte Marken, die für herausragende Kunstfertigkeit stehen, und zelebriert Kreativität, Selbstentfaltung und die Kraft, durch bedeutungsvolle Erlebnisse Selbstvertrauen zu wecken.

    Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die natürliche Übereinstimmung zwischen zwei Organisationen, die sich für Talent ohne Grenzen einsetzen. Der Cirque du Soleil vereint Künstler aus aller Welt, um außergewöhnliche Shows auf die Bühne zu bringen, während Oriflame eine weltweite Gemeinschaft von Beauty-Unternehmern unterstützt und ihnen unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Wohnort neue Möglichkeiten eröffnet.

    Mit dieser Partnerschaft möchte Oriflame das Thema Duft neu definieren und in ein umfassendes, multisensorisches Erlebnis einbinden, das von Fantasie und Kunstfertigkeit inspiriert ist.

    Anna Malmhake, CEO und Präsidentin von Oriflame, sagte zu dieser Partnerschaft: „Diese Partnerschaft ist ein eindrucksvoller Ausdruck der Begegnung von Schönheit und Kreativität. Cirque du Soleil begeistert durch außergewöhnliche künstlerische Darbietungen, während Oriflame Menschen dazu befähigt, sich durch Schönheit und Unternehmertum auszudrücken. Gemeinsam können wir das Dufterlebnis zu etwas machen, das emotionaler, intensiver und bedeutungsvoller ist."

    Elena Degtyareva, Chief Marketing Officer bei Oriflame, fügte hinzu: „Düfte hatten schon immer die Kraft, Emotionen zu wecken und Menschen in andere Welten zu entführen. Durch diese Zusammenarbeit definieren wir das Parfümerieerlebnis neu – als ein Erlebnis, das von Kunstfertigkeit und Geschichtenerzählen geprägt ist. Diese Vision wird noch in diesem Jahr mit der Einführung von Possess Intense Wirklichkeit werden – einem Duft, der Selbstbewusstsein, Verwandlung und Selbstentfaltung auf wahrhaft edle Weise einfängt."

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Wenn Schönheit auf Kreativität trifft Oriflame wird offizieller Duftpartner für die Tourneen des Cirque du Soleil in Europa und Mexiko STOCKHOLM, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ - Oriflame, das weltweit tätige Unternehmen für Schönheit und Wohlbefinden, gibt heute eine neue Partnerschaft mit Cirque du Soleil bekannt und wird damit zum offiziellen Duftpartner der Tournee-Shows in Europa …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     