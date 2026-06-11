Optro kündigt Business Continuity Management an, um kritische Geschäftsprozesse mit GRC-Intelligenz abzustimmen und so echte operative Resilienz zu erreichen

LONDON, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Optro (ehemals AuditBoard), die führende KI-gestützte GRC-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Risiken in Chancen zu verwandeln, hat heute seine Business Continuity Management (BCM)-Lösung vorgestellt. Diese wurde entwickelt, um Kunden dabei zu helfen, die Aufrechterhaltung kritischer Geschäftsfunktionen und -prozesse wie Gehaltsabrechnung, Sicherheitsmaßnahmen und Kundensupport während und unmittelbar nach einer Störung sicherzustellen. Die Ankündigung erfolgte auf der CRX EMEA, der weltweit führenden Kundenkonferenz von Optro, in London.

Optro hat heute zudem seinen Datenbericht mit dem Titel „When business continuity fails" (Wenn die Geschäftskontinuität versagt) veröffentlicht. Der Bericht, der auf einer Umfrage unter mehr als 500 Führungskräften aus den Bereichen Audit, Risiko, Compliance und BCM in Nordamerika und der EMEA-Region basiert, kommt zu dem Ergebnis, dass das Selbstvertrauen die tatsächliche Leistung bei weitem übertrifft: 92 Prozent der Führungskräfte geben an, zuversichtlich zu sein, dass sie die Wiederherstellungsziele erreichen können; doch von den 76 Prozent, die in den letzten zwei Jahren mit einer Störung durch Dritte konfrontiert waren, hat weniger als die Hälfte diese Ziele tatsächlich erreicht. Vier von zehn dieser Störungen verursachen Kosten von 1 Million US-Dollar oder mehr für die Unternehmen. Die BCM-Lösung von Optro wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen und die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen zu stärken, indem sie ihnen hilft:

Funktionsübergreifende Zusammenhänge zu verstehen: Wichtige Geschäftsprozesse mit den jeweiligen Abhängigkeiten, Verantwortlichen, Lieferanten und relevanten Risiken in einer einzigen Ansicht auf der Optro-Plattform darstellen.

Wichtige Geschäftsprozesse mit den jeweiligen Abhängigkeiten, Verantwortlichen, Lieferanten und relevanten Risiken in einer einzigen Ansicht auf der Optro-Plattform darstellen. Stets aktuelle Pläne zu erstellen: Pläne mit Prozessen verknüpfen, um Kritikalitätsbewertungen, Wiederherstellungszeitziele und Wiederherstellungspunktziele automatisch auszufüllen, wobei die Daten bei Änderungen der Bewertungen in Echtzeit aktualisiert werden.

Pläne mit Prozessen verknüpfen, um Kritikalitätsbewertungen, Wiederherstellungszeitziele und Wiederherstellungspunktziele automatisch auszufüllen, wobei die Daten bei Änderungen der Bewertungen in Echtzeit aktualisiert werden. Reale Störungen simulieren: Tabletop-Übungen direkt mit den Geschäftskontinuitätsplänen verknüpfen und alle damit verbundenen Prozesse und Abhängigkeiten automatisch einbeziehen, um ein vollständiges Bild zu erhalten.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der BCM-Lösung von Optro die Lücke zwischen Risikomanagement und operativer Reaktion schließen können", sagte Kate Marechal, Leiterin des Bereichs Operatives Risiko und Risikodienstleistungen bei der Shawbrook Bank. „Indem wir auf derselben Plattform, die wir für Audit, Risikomanagement und Compliance nutzen, einen einheitlichen Überblick über unsere Geschäftsprozesse gewinnen, können wir besser verstehen, was für unseren Betrieb entscheidend ist, Vorkehrungen für Störungen treffen, die sich erheblich auf unser Geschäft auswirken könnten, und diese Pläne testen, um Probleme zu beheben, bevor es zu einer Störung kommt."