Pudu Robotics und Robobee gehen eine strategische Partnerschaft mit Denner ein, um in den Filialen in der ganzen Schweiz in großem Umfang Reinigungsroboter einzusetzen

SHENZHEN, China, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der kommerziellen Servicerobotik, gab heute in strategischer Zusammenarbeit mit seinem autorisierten regionalen Vertriebspartner Robobee eine strategische Partnerschaft mit Denner bekannt, einer der führenden Discounter-Ketten der Schweiz und einer Tochtergesellschaft der Migros-Gruppe.

Die eigenständige Einführung von 200 PUDU CC1-Robotern revolutioniert die Reinigung in Supermärkten durch die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter und treibt damit die Modernisierungsbemühungen des Einzelhändlers voran.

Die Partnerschaft umfasst den Einsatz von 200 PUDU CC1 4-in-1-Reinigungsrobotern im gesamten Filialnetz von Denner und stellt einen bedeutenden Schritt in der Automatisierung des Einzelhandels in Europa dar.. Die Initiative ist Teil des umfassenden Modernisierungsprogramms von Denner, das kürzlich von CEO Torsten Friedrich vorgestellt wurde und darauf abzielt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis in den Filialen zu verbessern. . Der Einsatz begann im Herbst 2025.

„Wir fühlen uns geehrt, dass Denner sich für den PUDU CC1 entschieden hat, um eine entscheidende betriebliche Herausforderung zu bewältigen", sagte Felix Zhang, Gründer und CEO von Pudu Robotics. „Dieser Einsatz entspringt einem klaren Bedarf: die Aufrechterhaltung einwandfreier Hygienestandards bei einem wachsenden Angebot an Frischwaren bei gleichzeitiger Entlastung der Filialteams von der täglichen Reinigungsarbeit. Der Erfolg des ersten Pilotprojekts hat gezeigt, dass Robotik ein zuverlässiger, sicherer und integraler Bestandteil des täglichen Einzelhandelsalltags sein kann."

Er fügte hinzu: „Zu sehen, wie das Projekt von vier Pilotfilialen auf eine Einführung dieser Größenordnung ausgeweitet wurde, ist eine starke Bestätigung sowohl für die Technologie als auch für den betrieblichen Mehrwert, den sie bietet. Dies spiegelt ein gemeinsames Engagement für praktische Innovation und messbare Effizienz im Tagesgeschäft wider."

Dario Himmelsbach, CEO von Robobee, fügte hinzu:„Einen Roboter zu verkaufen ist einfach. Ihn jedoch in einer komplexen Einzelhandelsumgebung zum Laufen zu bringen, ist die eigentliche Herausforderung. Wir verkaufen keine ‚Standardlösungen'. Bei unserem ganzheitlichen Ansatz geht es darum, Robotik in ein zuverlässiges Projekt zu verwandeln. Ich bin Pudu Robotics dankbar für ihre Flexibilität bei der Anpassung ihrer Technologie an unsere speziell für Denner entwickelte Lösung. So konnten wir den ‚Swiss Finish' anwenden, der diese Technologie tatsächlich zu einem Erfolg gemacht hat, der in jeder dritten Filiale des Denner-Filialnetzes zum Einsatz kommt."