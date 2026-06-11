Kupfer-Super-Zyklus! Problem für Nordex? Freeport-McMoRan, Glencore und Power Metallic Mines profitieren! Eigentlich ist Kupfer ein Konjunkturindikator. Doch der Super-Zyklus stellt die Regel auf den Kopf. Während die Weltwirtschaft schwächelt, sehen Experten bei Kupfer eine Preissteigerung auf 15.000 USD. Es wird sogar vor einem breiteren …



