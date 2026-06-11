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    Kupfer-Super-Zyklus! Problem für Nordex? Freeport-McMoRan, Glencore und Power Metallic Mines profitieren!

    Eigentlich ist Kupfer ein Konjunkturindikator. Doch der Super-Zyklus stellt die Regel auf den Kopf. Während die Weltwirtschaft schwächelt, sehen Experten bei Kupfer eine Preissteigerung auf 15.000 USD. Es wird sogar vor einem breiteren …

    Kupfer-Super-Zyklus! Problem für Nordex? Freeport-McMoRan, Glencore und Power Metallic Mines profitieren!
    Foto: esg-aktien.de
    Eigentlich ist Kupfer ein Konjunkturindikator. Doch der Super-Zyklus stellt die Regel auf den Kopf. Während die Weltwirtschaft schwächelt, sehen Experten bei Kupfer eine Preissteigerung auf 15.000 USD. Es wird sogar vor einem breiteren „Super-Squeeze“ gewarnt, wenn die Straße von Hormus weiter geschlossen bleibt. Freeport-McMoRan und Glencore profitieren von der Kupferrally. Beide Basisinvestments sind schon gut gelaufen. Da lohnt sich ein Blick auf die Explorer. Und in dieser Gruppe fällt Power Metallic Mines positiv auf. Analysten sehen fast 200 % Kurspotenzial. Auf der jüngsten Investorenkonferenz hat das Management einen guten Eindruck hinterlassen. Bereits im Juli soll die erste Ressourcenschätzung veröffentlicht werden. Weitere Kurstreiber stehen mit der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie und der NASDAQ-Notierung in den Startlöchern. Siemens, Siemens Energy und Nordex gehören zu den Unternehmen, die hierzulande mittelfristig Probleme durch einen hohen Kupferpreis bekommen könnten. Die Nordex-Aktie ist zuletzt stark gefallen. Ein neuer Auftrag brachte gestern positive Impulse.

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