Marktschock und Absturz bei Ballard Power und ITM Power! Bietet HPQ Silicon nach neuen Deals die bessere Chance?

Die Aktien des Technologiesektors und insbesondere die Aktien der Wasserstoffbranche durchleben derzeit heftige Aufs und Abs. Selbst bei eigentlich positiven Nachrichten oder guten Hauptversammlungen schicken danach oftmals massive Gewinnmitnahmen …



