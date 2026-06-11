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    HHLA-Treffen

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    Kleinanleger sollen für 21 Euro pro Aktie gehen

    HHLA-Treffen - Kleinanleger sollen für 21 Euro pro Aktie gehen
    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hält am Donnerstag (10.00 Uhr) online die ordentliche Hauptversammlung ab. Erwartet wird, dass die Stadt Hamburg und die Schweizer Containerreederei MSC die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen hinausdrängen. Nach Abschluss des sogenannten Squeeze-outs, der mit Eintrag in das Handelsregister wirksam wird, sollen die Aktionäre eine Abfindung von rund 21 Euro je Aktie erhalten.

    Die Stadt und die Mediterranean Shipping Company (MSC) halten über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen HHLA-Aktien. Ein solcher Anteil war nötig, um den Ausschluss der Minderheitsaktionäre überhaupt beschließen zu können.

    2023 hatte MSC über eine Tochtergesellschaft angeboten, den Aktionären 16,75 Euro je Aktie zu zahlen. Die nun angekündigte Abfindung fällt um mehr als ein Viertel höher aus./lkm/DP/stw

    Hamburger Hafen und Logistik

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    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,70 auf Lang & Schwarz (10. Juni 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um +0,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

    Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.





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