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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 11. Juni 2026

    TAGESVORSCHAU - Termine am 11. Juni 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Juni

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung
    10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung
    10:15 DEU: Sennheiser, Jahres-Pk, Wedemark
    17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung
    19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 19:00 USA: Honeywell, Investor Day
    22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    Bundestag mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz + 09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel

    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft

    09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH im Streit um Informationen zu Corona-Impfstoff-Verträgen der EU-Kommission

    09:30 DEU: Hauptversammlung Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), Berlin
    10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
    16:00 DEU: Tag des Familienunternehmens
    u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).

    DEU: Sonderkonferenz der Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder unter Berliner Vorsitz, Berlin-Schönefeld
    LUX: Treffen der Euro-Gruppe
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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