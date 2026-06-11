Termine bis 24. Juni 2026

TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE Bundestag mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz + 09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel

^ --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung 10:15 DEU: Sennheiser, Jahres-Pk, Wedemark 17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung 19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 19:00 USA: Honeywell, Investor Day 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 24. Juni

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH im Streit um Informationen zu Corona-Impfstoff-Verträgen der EU-Kommission

09:30 DEU: Hauptversammlung Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), Berlin

10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)

16:00 DEU: Tag des Familienunternehmens

u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)



DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).

DEU: Sonderkonferenz der Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder unter Berliner Vorsitz, Berlin-Schönefeld

LUX: Treffen der Euro-Gruppe



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26

10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung



USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26

08:00 GBR: BIP 4/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 3/26

08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit: Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 DEU: Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe

LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg



RUS: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung

11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26

14:30 USA: Empire State Bericht 6/26

15:15 USA: Industrieproduktion 5/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian

FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris



LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung

09:30 SWE: Securitas, Investor Day

10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung

10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung

14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung

15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag

17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus PRT: EDP, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26

14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland

13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg

FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.

LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister



LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung

12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day

17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung

19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26

11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26

16:00 USA: Lagerbestände 4/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.

11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin

11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung

10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung

10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026

13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn

NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 4/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer

11:00 EUR: Bauproduktion 4/26

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 5/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt

09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

BEL: EU-Gipfel, Brüssel



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung

10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung

11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26

09:30 POL: Industrieproduktion 5/26

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.



09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel

11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

HINWEIS

USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Re­form - In­ves­ti­tio­nen und An­rei­ze für den Auf­schwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin

FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung

13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung

22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Signify, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26

09:15 FRA: nS&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26

10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)

15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick.

DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) + 09.25 Re­de Bun­des­kanz­ler Fried­rich Merz (CDU)

+ 10.20 Podiumsdiskussion «Pra­xis-Check High Tech Agen­da - Von der Pla­nung zur Um­set­zung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

DEU: Intersolar, München



09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin

10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden.

SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung

10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung

11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung

11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung

13:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung

14:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung

18:00 USA: NVIDIA Corporation, Hauptversammlung

20:15 USA: Qualcomm, Investor Day

22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Micron Technology, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 5/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/26

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 6/26

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 5/26

18:00 RUS: Industrieproduktion 5/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Start der Messe Eurobike, Frankfurt/M.



09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2026, Potsdam Unter dem Leitmotiv «What Now? Cybersicherheit in Zeiten des globalen Umbruchs neu gestalten» lädt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheitsbehörden zur Diskussion über Maßnahmen, um Deutschland und Europa besser zu schützen. + 11.00 Pk mit Sinan Selen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im ersten Halbjahr (M&A - Mergers & Acquisitions - Fusionen und Übernahmen), Frankfurt/M. Mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investment Banking Deutschland und Österreich.

10:00 DEU: DENEFF-Jahreskonferenz 2026, Berlin

Die Konferenz widmet sich den zentralen Fragen rund um Energieeffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Diskutiert wird unter anderem, wie Markt und Politik auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen reagieren können. + 10.15 Keynotes Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner und CSU-Generalsekretär Martin Huber + 18.00 Preisverleihung RealGreen Award mit und unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider SPD)

12:00 DEU: Tui stellt die Sommersaison 2026 vor, Berlin Beim «Tui Summer-Update 2026» sollen unter anderem die populärsten Reiseziele und besonders dynamisch wachsende Segmente im Tourismusbereich vorgestellt werden.

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für einfachere Besteuerung und für Vorschriften für Energieprodukte vor, Brüssel

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