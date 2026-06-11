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    Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in Golfstaaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran attackiert US-Stützpunkte Bahrain und Kuwait
    • Kamikazedrohnen trafen US-Marine-HQ und Patriot
    • Luftabwehr aktiv, Sirenen riefen zu Schutz auf
    Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in Golfstaaten
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN/KUWAIT-STADT/MANAMA (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben als Reaktion auf die US-Angriffe im Süden des Landes Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait attackiert. In Bahrain sei das regionale Hauptquartier der US-Marine mit Kamikazedrohnen attackiert worden, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Armee. Der Angriff zielte demnach auf Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot.

    Irans mächtige Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht des Landes, attackierten eigenen Angaben zufolge unter anderem zwei US-Luftwaffenstützpunkte in Kuwait und einen in Bahrain. Insgesamt seien 18 Ziele angegriffen worden.

    In Kuwait war erneut die Luftabwehr im Einsatz, wie die Armee des Golfstaats am frühen Morgen auf X mitteilte. Auch in Bahrain schrillten die Sirenen, wie das Innenministerium des Inselstaates mitteilte. Bewohner wurden dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und den nächsten sicheren Ort aufzusuchen./arb/DP/stk






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    Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte in Golfstaaten Irans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben als Reaktion auf die US-Angriffe im Süden des Landes Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait attackiert. In Bahrain sei das regionale Hauptquartier der US-Marine mit Kamikazedrohnen attackiert …
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