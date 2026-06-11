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    Beschuss aus Iran

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    Kuwait sperrt seinen Luftraum

    Für Sie zusammengefasst
    • Kuwait sperrt zivilen Luftraum wegen Angriffen aus Iran
    • Ankommende Flüge auf Ausweichflughäfen umgeleitet
    • Iran attackierte US Stützpunkte in Kuwait und Bahrain
    Beschuss aus Iran - Kuwait sperrt seinen Luftraum
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Der Golfstaat Kuwait hat seinen Luftraum wegen erneuten Beschusses aus dem Iran vorübergehend für die zivile Luftfahrt gesperrt. Ankommende Flüge würden auf Ausweichflughäfen umgeleitet, teilten die Behörden des Emirats am Morgen auf X mit. Diese Maßnahme erfolge angesichts der "iranischen Aggressionen gegen den Staat Kuwait", hieß es. Die Luftabwehr sei im Einsatz, meldete die Armee auf X.

    Auch im Golfstaat Bahrain schrillten wieder die Sirenen, wie das Innenministerium des Inselstaates bekanntgab. Bewohner wurden dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und den nächsten sicheren Ort aufzusuchen.

    Iran meldet Angriffe auf Golfstaaten

    Irans Streitkräfte hatten zuvor erklärt, die beiden als Verbündete der USA bekannten Nachbarstaaten als Reaktion auf die erneuten nächtlichen US-Angriffe im Iran attackiert zu haben. Bahrain und Kuwait beherbergen - so wie andere Golfstaaten auch - US-Militärstützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer vom Iran entfernt sind. In Bahrain sei das regionale Hauptquartier der US-Marine mit Kamikazedrohnen attackiert worden, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Armee. Der Angriff zielte demnach auf Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot.

    Irans mächtige Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht des Landes, attackierten eigenen Angaben zufolge unter anderem zwei US-Luftwaffenstützpunkte in Kuwait und einen in Bahrain. Insgesamt seien 18 Ziele angegriffen worden./ln/DP/stk







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    Beschuss aus Iran Kuwait sperrt seinen Luftraum Der Golfstaat Kuwait hat seinen Luftraum wegen erneuten Beschusses aus dem Iran vorübergehend für die zivile Luftfahrt gesperrt. Ankommende Flüge würden auf Ausweichflughäfen umgeleitet, teilten die Behörden des Emirats am Morgen auf X mit. Diese …
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