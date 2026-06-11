🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Analyse

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fast 50 Prozent mehr Geld für EU-Lobbyarbeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Lobbyausgaben großer Firmen fast 50 Prozent mehr
    • 173 Konzerne zahlen 382 Mio Euro jährlich
    • Techkonzerne geben mindestens 73 Mio Euro jährlich
    Analyse - Fast 50 Prozent mehr Geld für EU-Lobbyarbeit
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Große Unternehmen und Verbände haben einer Analyse zivilgesellschaftlicher Organisationen zufolge zuletzt deutlich mehr Geld für Lobbyarbeit bei EU-Institutionen ausgegeben. Im vergangenen Jahr steigerten sie ihre Lobbyausgaben demnach um fast 50 Prozent im Vergleich zu 2020, wie aus einer Auswertung der gemeinnützigen Initiativen LobbyControl und Corporate Europe Observatory hervorgeht.

    Diese stützt sich auf Zahlen des für Unternehmen und Institutionen verbindlichen EU-Transparenzregisters. Die Ausgaben sind den Organisationen zufolge nicht inflationsbereinigt, überstiegen die Inflation aber deutlich.

    Demnach zahlten die insgesamt 173 Tech-, Finanz-, Energie- und Chemiekonzerne mit einem angegebenen jährlichen Lobbybudget von mehr als einer Million Euro gemeinsam etwa 382 Millionen Euro pro Jahr. Das seien 27 Millionen Euro beziehungsweise rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr.

    Tech-Giganten geben am meisten für Lobbyarbeit aus

    Mit mindestens 73 Millionen Euro geben die größten Tech-Unternehmen der Auswertung zufolge am meisten Geld dafür aus, Politikerinnen und Politiker von ihren Anliegen zu überzeugen. Darauf folgten Energiekonzerne mit einem jährlichen Budget für Lobbyarbeit von mindestens 52 Millionen Euro und Chemiekonzerne und Branchenverbände mit Lobby-Ausgaben von jährlich mindestens 46,5 Millionen Euro.

    Die Lobbyarbeit von Unternehmen in der EU habe ein erschreckendes Ausmaß erreicht, kritisiert Vicky Cann von Corporate Europe Observatory. "Es geht nicht nur um Einflussnahme, sondern darum, dass die mächtigsten Branchen in Europa und darüber hinaus die EU-Politikgestaltung kontrollieren, während die Öffentlichkeit weitgehend im Dunkeln tappt." Dies geschehe inmitten der größten Deregulierungswelle, die die EU je erlebt habe.

    Felix Duffy von LobbyControl ergänzte, die Ausgaben der größten Lobbyisten der Tech-Giganten seien ein "Warnsignal für die Demokratie". "In einer Zeit, in der Europa dringend robuste digitale Regulierungen braucht, investieren die mächtigsten Technologiekonzerne Rekordsummen, um diese zu untergraben."/laf/DP/stk







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Analyse Fast 50 Prozent mehr Geld für EU-Lobbyarbeit Große Unternehmen und Verbände haben einer Analyse zivilgesellschaftlicher Organisationen zufolge zuletzt deutlich mehr Geld für Lobbyarbeit bei EU-Institutionen ausgegeben. Im vergangenen Jahr steigerten sie ihre Lobbyausgaben demnach um fast 50 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     