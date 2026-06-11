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    Umfrage

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    Interesse an satellitenbasiertem Internet wächst

    Für Sie zusammengefasst
    • Interesse an Satelliteninternet steigt auf 39 Prozent
    • Telekom Vodafone und O2 planen Mobilfunk per Satellit
    • Viele haben Bedenken wegen Abhängigkeit und Preisen
    Umfrage - Interesse an satellitenbasiertem Internet wächst
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Interesse an Internetverbindungen per Satellit wächst. Nach einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte zeigen sich 39 Prozent der befragten 2.000 Menschen offen dafür - vier Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Deloitte ließ die Teilnehmer zwischen März und April befragen.

    "Was lange als Nischenlösung für abgelegene Regionen galt, wird sich zu einer ernstzunehmenden Ergänzung bestehender Infrastrukturen entwickeln", prognostizierte Deloitte-Experte Dieter Trimmel. Rund ein Drittel der Befragten würde für eine satellitengestützte Smartphone-Anbindung bis zu fünf Euro monatlich zusätzlich zahlen. Als Vorteile nannten sie einfache Nutzung und hohe Zuverlässigkeit der Technologie aus dem Erdorbit.

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    Zugleich gibt es Vorbehalte: 21 Prozent misstrauen den Anbietern, 29 Prozent halten andere Lösungen für leistungsfähiger und 34 Prozent sehen günstigere Alternativen.

    Fokus aufs All: Telekom, Vodafone und Telefonica

    Stationäre Internetanschlüsse über Satellit sind in Deutschland bereits erhältlich. Künftig wollen die großen Telekommunikationsanbieter auch Mobilfunk über Satellit anbieten. Dafür kooperieren die Deutsche Telekom mit dem US-Datendienst Starlink, Konkurrent Vodafone mit dem ebenfalls aus den USA stammenden Satellitenanbieter AST SpaceMobile, O2 Telefónica mit dem Luxemburger Satellitenbetreiber OQ Technology.

    Circa die Hälfte nimmt technologische Abhängigkeit wahr

    Fast jeder Zweite (48 Prozent) sieht die deutsche Telekommunikation technologisch abhängig vom Ausland. Zugleich will die Mehrheit (54 Prozent) keine höheren Preise für europäische Produkte zahlen. Nur 30 Prozent würden für europäische Telekommunikationstechnologie einen Aufpreis von bis zu zehn Euro akzeptieren. Sogar wenn dies mit Einschränkungen bei der Netzleistung einherginge./flo/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 28,50 auf Lang & Schwarz (10. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139,80 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +26,21 %/+47,24 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Deutschen Telekom: Streit um Charttechnik (200‑Tage‑Linie als wiederkehrender Widerstand, kritische Unterstützung bei ~28–29 €, mögliches Ziel ~30 € bei Ausbruch; Analysten‑Abstufung löste Rücksetzer aus, seither technische Erholung), fundamentale Stärken (stabile Dividende, langfristiges 'Rentenpapier', Investitionen in KI/Cloud/Glasfaser/6G) sowie die starke historische Performance (≈+63 % inkl. Dividende) als Kontra zu bearishen Prognosen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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