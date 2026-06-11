Umfrage
Interesse an satellitenbasiertem Internet wächst
- Interesse an Satelliteninternet steigt auf 39 Prozent
- Telekom Vodafone und O2 planen Mobilfunk per Satellit
- Viele haben Bedenken wegen Abhängigkeit und Preisen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Interesse an Internetverbindungen per Satellit wächst. Nach einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte zeigen sich 39 Prozent der befragten 2.000 Menschen offen dafür - vier Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Deloitte ließ die Teilnehmer zwischen März und April befragen.
"Was lange als Nischenlösung für abgelegene Regionen galt, wird sich zu einer ernstzunehmenden Ergänzung bestehender Infrastrukturen entwickeln", prognostizierte Deloitte-Experte Dieter Trimmel. Rund ein Drittel der Befragten würde für eine satellitengestützte Smartphone-Anbindung bis zu fünf Euro monatlich zusätzlich zahlen. Als Vorteile nannten sie einfache Nutzung und hohe Zuverlässigkeit der Technologie aus dem Erdorbit.
Zugleich gibt es Vorbehalte: 21 Prozent misstrauen den Anbietern, 29 Prozent halten andere Lösungen für leistungsfähiger und 34 Prozent sehen günstigere Alternativen.
Fokus aufs All: Telekom, Vodafone und Telefonica
Stationäre Internetanschlüsse über Satellit sind in Deutschland bereits erhältlich. Künftig wollen die großen Telekommunikationsanbieter auch Mobilfunk über Satellit anbieten. Dafür kooperieren die Deutsche Telekom mit dem US-Datendienst Starlink, Konkurrent Vodafone mit dem ebenfalls aus den USA stammenden Satellitenanbieter AST SpaceMobile, O2 Telefónica mit dem Luxemburger Satellitenbetreiber OQ Technology.
Circa die Hälfte nimmt technologische Abhängigkeit wahr
Fast jeder Zweite (48 Prozent) sieht die deutsche Telekommunikation technologisch abhängig vom Ausland. Zugleich will die Mehrheit (54 Prozent) keine höheren Preise für europäische Produkte zahlen. Nur 30 Prozent würden für europäische Telekommunikationstechnologie einen Aufpreis von bis zu zehn Euro akzeptieren. Sogar wenn dies mit Einschränkungen bei der Netzleistung einherginge./flo/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 28,50 auf Lang & Schwarz (10. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 139,80 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +26,21 %/+47,24 % bedeutet.
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völlig klar, für mich ist es ein Rentenpapier - wer dort auf Lebenszeit investiert, macht eine private Rentenvorsorge, die der Staat leider nicht mehr garantieren kann!!!
Wie du heute nachmittag mal wieder sehen konntest, kann man sich von Charttechnik absolut nix kaufen. Es ist an der Börse, von Glückstreffern abgesehen, heutzutage nahezu unmöglich, so in eine Aktie einzusteigen dass sie gleich danach steigt. Und Charttechnik macht es nur noch schlimmer. Denn sie wird von "den Großen" lediglich genutzt um Kleinanleger in Fallen zu locken damit sie Geld verlieren.
Kleines Quiz: Wer hat dies wohl am 07.06.23 geschrieben?
Man muss das auch unabhängig von Amazon sehen, die Überbewertung von T-Mobile US wird jetzt abgebaut, über 40 p/e im Vergleich zu unter 10 bei AT&T, da ist noch deutlich Luft nach unten, ca. 30-50% abwärts könnte es da noch gehen.
Was ist nach dieser Aussage in der Folge mit der DTE passiert? Am 07.06.23 stand der Kurs bei 19,00 €. Der Tiefpunkt auf Xetra-Basis war im August 23 bei 18,50 €, am Jahresende stand die Aktie bei 21,75 €. Im Jahre 2024 lag das Jahrestief der Telekom bei 20,74 € (nach einer Dividende von 0,77 €) und das Jahreshoch bei über 30 €. In 2025 schwankte der Wert zwischen 26,50 € und 35,70 €. Dieses Jahr lagen wir 26,02 € und 34,36 €.
Berücksichtigt man die Dividende dann legte die DTE nach dem Post bis heute um 63 % zu.
Der User scheint von der Börse und der Telekommunikation nicht viel Ahnung zu haben - um es mal sehr vorsichtig auszudrücken -, aber dennoch möglicherweise als Kontraindikator gut zu gebrauchen.