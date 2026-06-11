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    Dividenden-Überblick

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    Heute im Dividendenkalender: Diese Aktien werden ex Dividende gehandelt

    Dividenden-Überblick - Heute im Dividendenkalender: Diese Aktien werden ex Dividende gehandelt
    Foto: Salesforce, inc

    Dividenden im Blick: Diese Aktien erreichen heute ihren Ex-Tag - 11.06.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Salesforce
    		US - quartalsweise 0,44USD
    Scottish Mortgage Investment Trust Plc ORD GBP Income
    		GB +0,60 % final 0,03GBP
    ORANGE
    		FR +6,41 % final 0,45EUR
    Trinity Capital
    		US +13,99 % monatlich 0,17USD
    Southwest Airlines
    		US +2,29 % quartalsweise 0,18USD
    Intermediate Capital Group
    		GB +5,08 % final 0,59GBP
    Fidelity National Information Services
    		US +1,84 % quartalsweise 0,44USD
    BW LPG
    		BM +20,34 % quartalsweise 0,67NOK
    RS Group
    		GB +2,81 % final 0,14GBP
    Jackson Financial Incorporation Registered (A)
    		US +3,66 % quartalsweise 0,90USD
    Kennedy-Wilson Holdings
    		US +6,49 % quartalsweise 0,12USD
    Warpaint London
    		GB +1,68 % final 0,09GBP
    Ardagh Metal Packaging
    		LU +10,95 % quartalsweise 0,10USD
    Foresight Vct
    		GB +13,82 % interim 0,04GBP
    B&M European Value Retail SA.
    		LU +6,24 % final 0,06GBP
    Alpine Income Property Trust
    		US +6,61 % quartalsweise 0,30USD
    Pharos Energy
    		GB +4,86 % final 0,01GBP
    CTO Realty Growth
    		US +8,24 % quartalsweise 0,38USD
    Crown Crafts
    		US +6,20 % quartalsweise 0,08USD
    Caleres
    		US +1,09 % quartalsweise 0,07USD

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