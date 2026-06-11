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    Brent Crude Öl

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    Eskalation in Nahost treibt Preis

    Trotz einer vereinbarten Waffenruhe im Nahen Osten zwischen den USA und dem Iran, eskaliert die Situation wieder. Israel vollzieht kinetische Angriffe auf dem Libanon, während die Scharmützel zwischen den USA und dem Iran weitergehen. Überdies hat US-Präsident Trump neue Angriffe angekündigt. Das ließ die Nervosität im Ölmarkt zuletzt wieder deutlich ansteigen. Zum Redaktionsschluss notierte Rohöl der Nordseesorte bei rund 94,00 US-Dollar je Barrel und werkelt weiter an einem potenziellen Doppelboden und damit einem baldigen Kaufsignal.

    Situation sehr fragil

    Schon vor rund einer Woche wurde bei Brent Crude ein Long-Szenario vorgestellt, Bedingung war aber ein nachhaltiger Kurssprung über den 50-Tage-Durchschnitt, der bislang ausgeblieben ist. Durch den nun im Bereich von 90,00 US-Dollar ausgebauten Boden steigt die Wahrscheinlichkeit für ein derartiges Szenario diametral an, eine Eskalation im Nahen Osten dürfte diese Entwicklung sogar beschleunigen und eine recht attraktive Long-Chance für Brent schaffen. Noch aber müssten sich Anleger auf die entsprechende Signallage etwas gedulden. Ein Rutsch unter 90,00 US-Dollar würde hingegen. Korrekturpotenzial zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 83,94 US-Dollar freisetzen. Wegen der weiter rückläufigen Lagerkapazitäten dürfte es unter den aktuellen Umständen schwierig werden, Abwärtsziele zu definieren.

    Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 100,10 // 101,34 // 104,62 // 108,50 US-Dollar
    Unterstützungen: 92,20 // 89,98 // 87,30 // 83,94 US-Dollar

    Fazit

    Über dem Niveau von 98,00 US-Dollar würde sich ein kurzfristiges Kaufsignal mit einem Ziel bei 107,50 US-Dollar ergeben und damit für ein Long-Engagement qualifizieren. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DN0NZM könnte sich eine Renditechance von 230 Prozent ergeben. Das rechnerische Ziel des Scheins wurde bei einem Wert von 16,85 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte einige Prozent unter dem aktuellen Wochentief angesetzt werden. Da die Lage im Nahen Osten jedoch sehr dynamisch ist, bleibt eine engmaschige Beobachtung der Nachrichtenlage und der Preisentwicklung unerlässlich, um auf Veränderungen entsprechend schnell reagieren zu können.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN0NZM Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 4,53 – 4,55 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 88,41 US-Dollar Basiswert: Brent Crude Öl-Future
    KO-Schwelle: 88,41 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 93,29 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 16,85 Euro
    Hebel: 17,93 Kurschance: + 230 Prozent
    Rechtliche Informationen und Hinweise:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: DZ Bank

    Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Brent Crude Öl Eskalation in Nahost treibt Preis Trotz einer vereinbarten Waffenruhe im Nahen Osten zwischen den USA und dem Iran, eskaliert die Situation wieder. Israel vollzieht kinetische Angriffe auf dem Libanon, während die Scharmützel zwischen den USA und dem Iran weitergehen. Überdies hat …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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