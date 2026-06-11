Eskalation in Nahost treibt Preis

Trotz einer vereinbarten Waffenruhe im Nahen Osten zwischen den USA und dem Iran, eskaliert die Situation wieder. Israel vollzieht kinetische Angriffe auf dem Libanon, während die Scharmützel zwischen den USA und dem Iran weitergehen. Überdies hat US-Präsident Trump neue Angriffe angekündigt. Das ließ die Nervosität im Ölmarkt zuletzt wieder deutlich ansteigen. Zum Redaktionsschluss notierte Rohöl der Nordseesorte bei rund 94,00 US-Dollar je Barrel und werkelt weiter an einem potenziellen Doppelboden und damit einem baldigen Kaufsignal.

Schon vor rund einer Woche wurde bei Brent Crude ein Long-Szenario vorgestellt, Bedingung war aber ein nachhaltiger Kurssprung über den 50-Tage-Durchschnitt, der bislang ausgeblieben ist. Durch den nun im Bereich von 90,00 US-Dollar ausgebauten Boden steigt die Wahrscheinlichkeit für ein derartiges Szenario diametral an, eine Eskalation im Nahen Osten dürfte diese Entwicklung sogar beschleunigen und eine recht attraktive Long-Chance für Brent schaffen. Noch aber müssten sich Anleger auf die entsprechende Signallage etwas gedulden. Ein Rutsch unter 90,00 US-Dollar würde hingegen. Korrekturpotenzial zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 83,94 US-Dollar freisetzen. Wegen der weiter rückläufigen Lagerkapazitäten dürfte es unter den aktuellen Umständen schwierig werden, Abwärtsziele zu definieren.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Über dem Niveau von 98,00 US-Dollar würde sich ein kurzfristiges Kaufsignal mit einem Ziel bei 107,50 US-Dollar ergeben und damit für ein Long-Engagement qualifizieren. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DN0NZM könnte sich eine Renditechance von 230 Prozent ergeben. Das rechnerische Ziel des Scheins wurde bei einem Wert von 16,85 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte einige Prozent unter dem aktuellen Wochentief angesetzt werden. Da die Lage im Nahen Osten jedoch sehr dynamisch ist, bleibt eine engmaschige Beobachtung der Nachrichtenlage und der Preisentwicklung unerlässlich, um auf Veränderungen entsprechend schnell reagieren zu können.

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0NZM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,53 – 4,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 88,41 US-Dollar Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 88,41 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 93,29 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 16,85 Euro Hebel: 17,93 Kurschance: + 230 Prozent Rechtliche Informationen und Hinweise:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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