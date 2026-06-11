HBM Healthcare profitiert vom Börsengang von Parabilis Medicines
HBM Healthcare Investments erzielt mit dem Börsengang von Parabilis Medicines einen weiteren Erfolg und unterstreicht die Stärke ihres Biopharma-Portfolios.
Foto: adobe.stock.com
- HBM Healthcare Investments meldet den erfolgreichen Börsengang ihres Portfoliounternehmens Parabilis Medicines (NASDAQ: PBLS), einem klinischen Biopharma-Unternehmen für neuartige Krebstherapien.
- Parabilis platzierte im aufgestockten IPO 33,5 Mio. neu ausgegebene Aktien zu je USD 20,00; Emissionserlös rund USD 670 Mio.; Marktkapitalisierung beim Börsengang ca. USD 2,6 Mrd.
- HBM investierte seit 2021 insgesamt USD 13,6 Mio. in Parabilis; Buchwert der Beteiligung per 31.03.2026: USD 11,3 Mio.; HBM hält nach dem IPO rund 1% der Gesellschaft.
- Auf Basis des Schlusskurses von USD 31,60 (+58% am ersten Handelstag) entspricht HBM‑s Anteil einem Marktwert von rund USD 37,7 Mio., was den vorsichtigen Bewertungsansatz für private Beteiligungen hervorhebt.
- Dies ist die zweite erfolgreiche Börsnotierung aus dem HBM‑Portfolio im laufenden Geschäftsjahr, nach Odyssey Therapeutics im Mai 2026.
- Parabilis verfügt über eine differenzierte Pipeline (u. a. führendes Programm für Desmoidtumoren) und eine proprietäre Plattform, die bislang schwer zugängliche onkologische Zielstrukturen adressieren soll.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 17.07.2026.
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