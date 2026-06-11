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    Lizenz- und Liefervereinbarungen für Zemcelpro (UM171-Zelltherapie) in Kanada bekannt gegeben

    Lizenz- und Liefervereinbarungen für Zemcelpro (UM171-Zelltherapie) in Kanada bekannt gegeben
    Foto: adobe.stock.com

    - Zemcelpro (dorocubicel), auch bekannt als UM171-Zelltherapie, hat kürzlich von der Europäischen Kommission eine bedingte Marktzulassung in Europa erhalten

    - Medexus wurden exklusive Lizenz- und Liefervereinbarungen für die kanadischen Vermarktungsrechte an Zemcelpro eingeräumt (vorbehaltlich der Zulassung durch Health Canada)

    MONTREAL, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- ExCellThera Inc. („ExCellThera"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Blutstammzellexpansion und Technologien für metabolische Fitness, hat heute gemeinsam mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Cordex Biologics („Cordex") exklusive Lizenz- und Liefervereinbarungen bekannt gegeben, mit denen Medexus die kanadischen Vermarktungsrechte an Zemcelpro (dorocubicel), auch bekannt als UM171-Zelltherapie, eingeräumt werden.

    ExCellThera Logo

    Zemcelpro ist ein neuartiges personalisiertes, kryokonserviertes Produkt zur hämatopoetischen Stammzelltransplantation, das zwei Komponenten enthält, nämlich mit UM171 expandierte CD34+-Zellen (dorocubicel) sowie nicht expandierte CD34−-Zellen, die jeweils aus derselben Nabelschnurbluteinheit gewonnen werden. Das Produkt wird zur Behandlung von hämatologischen Malignomen (Blutkrebserkrankungen) wie Leukämien und Myelodysplasien eingesetzt. Angesichts des derzeitigen Entwicklungsstands des Produkts in Kanada rechnet Medexus nicht damit, vor dem Kalenderjahr 2028 mit der Vermarktung des Produkts zu beginnen (abhängig von den verfügbaren Zulassungswegen). Im Rahmen des Zulassungsverfahrens beabsichtigt Medexus, bei Health Canada die Zulassung des Markennamens Zemcelpro zu beantragen.

    „Diese Vereinbarungen mit Medexus stellen heute einen wichtigen Meilenstein dar und spiegeln unser anhaltendes Engagement für die Weiterentwicklung von Zemcelpro für Patienten mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf wider", sagte David Millette, Geschäftsführer von Cordex. „Neben den vielversprechenden wirtschaftlichen Chancen, die diese Partnerschaft mit sich bringt, sind wir davon überzeugt, dass sie das Potenzial hat, den Zugang zu innovativen Therapien für kanadische Patienten mit Hochrisiko-Blutkrebserkrankungen, die eine allogene Stammzelltransplantation benötigen, erheblich zu verbessern, da in diesem Bereich nach wie vor ein dringender Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten besteht."

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