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    DAX-FLASH

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    Leicht im Minus - Gemengelage hemmt Risikobereitschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Gemengelage hemmt Anleger beim Eingehen neuer Risiken
    • Nahostkonflikt belastet Märkte trotz geringer Eskalation
    • EZB erwartet 0,25 Punkte Zinsanhebung und Anlegerfokus
    DAX-FLASH - Leicht im Minus - Gemengelage hemmt Risikobereitschaft
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gemengelage an den Finanzmärkten hemmt die Anleger am Donnerstag weiter beim Eingehen neuer Aktienrisiken. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost paart sich mit weiterhin hinterfragten KI-Bewertungen und hinzukommt die Aussicht auf steigende Zinsen. Diese Einflüsse sorgen zwei Stunden vor dem Auftakt dafür, dass der Dax vom Broker IG 0,1 Prozent tiefer auf 24.167 Punkte taxiert wird.

    Das Minus fällt damit etwas geringer aus als zwischenzeitlich gedacht. Die Futures in New York zeigten sich etwas von den Vortagsverlusten erholt und in Asien schaffen es einige Börsen leicht ins Plus, auch wenn sich der Nahost-Konflikt trotz der seit zwei Monaten geltenden Waffenruhe gefährlich hochschaukelt.

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    Die USA und der Iran haben sich in der zweiten Nacht in Folge heftig gegenseitig beschossen. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners glaubt aber kaum jemand an eine langfristige erneute Eskalation. "Alle gehen davon aus, dass sich Donald Trump während der heute beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft als Friedenspräsident inszenieren will", kommentierte der Experte am Morgen.

    Am Donnerstag wird nun fest damit gerechnet, dass die EZB wegen der Folgen des Iran-Kriegs ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anhebt. Insofern rechnet Arnaud Mares von der Citigroup damit, dass der Fokus von Anlegern darauf liegt, welche Signale hinsichtlich künftiger geldpolitischer Schritte gegeben werden. Die US-Bank hält aktuell an ihrer Erwartung für Juli einer zweiten Zinserhöhung in Folge fest./tih/stk





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