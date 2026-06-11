Cellebrite läutet mit Genesis, das nun allgemein erhältlich ist, eine neue Ära der Ermittlungen ein

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Cellebrite Genesis bekannt. Genesis ermöglicht es Ermittlern, die mit einer steigenden Zahl von Straftaten und Datentypen konfrontiert sind, digitale Beweismittel schnell und intuitiv auszuwerten. Dabei nutzen sie die agentenbasierten KI-Funktionen des Produkts, um Erkenntnisse innerhalb von Minuten statt Tagen oder Wochen zu gewinnen.

Der Bedarf an KI-gestützten Ermittlungsinstrumenten hat sich angesichts der rasanten Zunahme digitaler Beweismittel und der immer raffinierteren Formen der Cyberkriminalität weiter verstärkt. Laut dem 2025 Internet Crime Report des FBI entstanden den Amerikanern im vergangenen Jahr durch Cyberkriminalität Verluste in Höhe von fast 21 Milliarden US-Dollar, während die gemeldeten Verluste im Zusammenhang mit Betrugsfällen, die speziell auf KI zurückzuführen sind, fast 900 Millionen US-Dollar erreichten. Unterdessen gingen beim National Center for Missing and Exploited Children 21,5 Millionen „CyberTips" ein, und die Zahl der Meldungen über Online-Anwerbung stieg um 158 %. 97 % der Ermittler nennen Smartphones als wichtigste Quelle für digitale Beweismittel, und diese Geräte enthalten Hunderttausende von Nachrichten, Bildern, Standortdaten und App-Daten. Angesichts der schieren Datenmenge ist es für kein Team möglich, diese manuell in der Geschwindigkeit zu durchforsten, die die Justiz erfordert. Der 2026 Cellebrite Industry Trends-Bericht ergab zudem, dass die Bearbeitungszeit das größte Hindernis für den Fortgang von Ermittlungsverfahren darstellt und dass 65 % der Befragten der Ansicht sind, dass KI Ermittlungen beschleunigen kann.

Cellebrite Genesis wurde speziell für die besonderen Anforderungen der Ermittlungsarbeit entwickelt. Auch wenn universell einsetzbare große Sprachmodelle über hohe Leistungsfähigkeit verfügen, sind sie nicht darauf trainiert, forensische Dateiformate nativ zu lesen, auf die sich Ermittlungen stützen. Dazu gehören die Einhaltung von Ermittlungsmethoden und -verfahren über verschiedene Rechtsordnungen hinweg, die Wahrung der Beweiskette sowie die zuverlässige Rückverfolgbarkeit von Schlussfolgerungen bis hin zu den Ausgangsbeweisen. Genesis basiert auf der mehr als 25-jährigen Erfahrung von Cellebrite in den Bereichen Zusammenarbeit und Ermittlungsarbeit sowie auf erheblichen Investitionen in die Datenvorverarbeitung, Prompt-Entwicklung und das Training von Inferenzmodellen. Es liefert auf Abruf präzise Einblicke. Dank integrierter Sicherheitsvorkehrungen bleiben Kundendaten vertraulich und isoliert; es werden keine Daten aufbewahrt oder gespeichert, keine Kundendaten werden zum Trainieren von Modellen verwendet oder externen Modellanbietern oder Dritten zugänglich gemacht, und jede Ausgabe stützt sich auf Quellenbelege. Der Ermittler behält bei jedem Schritt die volle Kontrolle.