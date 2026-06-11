Alarm am Markt: SpaceX‑IPO, KI‑Longs und Nasdaq‑Crash drohen

Citi warnt vor der Gefahr einer „Long-Liquidation“: Sollten die Treiber des KI-Booms — enttäuschende Unternehmenszahlen, eine Abkühlung im Halbleiterzyklus oder ernüchternde Fortschritte bei KI-Projekten — ausbleiben, könnten überfüllte Long-Positionen schlagartig aufgelöst werden. Obwohl der jüngste Ausverkauf einige übermäßige Spekulationen reduziert habe, blieben viele Anleger weiterhin im Gewinn, sodass eine echte Risikobereinigung ausgeblieben sei.

Die jüngste Kurskorrektur am US-Technologiemarkt hat bei Investoren Alarmglocken ausgelöst: Ein Rückgang des Nasdaq 100 von fast fünf Prozent markierte den stärksten Tagesverlust seit 14 Monaten und verdeutlichte eine Marktstruktur, die nach Einschätzung von Citigroup-Strategen besonders anfällig für weitere Abrisse ist. Trotz des heftigen Ausverkaufs bleiben viele Anleger massiv in KI- und Tech-Werten engagiert, während andere Marktteilnehmer gleichzeitig aggressive Short-Positionen aufbauen. Diese gespaltete Positionierung erhöht das Risiko einer Kettenreaktion, schreiben Citi-Strategen um David Chew.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Als zusätzlicher Stressfaktor droht der anstehende IPO-Reigen: SpaceX plant den größten Börsengang aller Zeiten mit einem Emissionsvolumen von mindestens 75 Milliarden US-Dollar und einer Zielbewertung von rund 1,77 Billionen US-Dollar. Strategen von BNP Paribas und anderen Instituten warnen, dass Privatanleger und passive Vehikel gemeinsam Aktien im Volumen von bis zu 50 Milliarden Dollar veräußern könnten, um Mittel für den Einstieg in SpaceX freizumachen. Solche synchronen Kapitalbewegungen bergen das Potenzial für erhebliche Preisverzerrungen und verstärkte Volatilität — zumal neue Nasdaq-Regelungen SpaceX trotz geringeren Streubesitzes eine hohe Indexgewichtung verschaffen könnten, was nach dem IPO zu weiteren Zwangskäufen und -verkäufen führen würde.

Makroökonomische Daten verschärfen die Lage: Erwartete US-Inflationszahlen und die bevorstehende Zinsentscheidung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh erhöhen die Unsicherheit. Zudem schwächt ein schwächerer Arbeitsmarkt-Ausblick die Perspektiven für zinssensible Tech-Titel; Chipherausverkäufe trugen zur schwächsten Woche des Nasdaq in diesem Jahr bei.

Regional differenziert Citi: Europa zeigt relative Stabilisierung, während Südkoreas Kospi wegen starker KI-Abhängigkeit als besonders verwundbar gilt. Marktkommentare aus Foren spiegeln die Spaltung wider — von der Einschätzung, die Rückschläge würden sofort wieder gekauft, bis hin zu kritischen Stimmen über steigende KI-Kosten und fragliche Renditen der Großinvestitionen.

Fazit: Die Marktlage ist derzeit durch enge Konzentrationen, hohe Bewertungen und bevorstehende Großereignisse geprägt. Ein falscher Impuls — sei es makroökonomisch oder sektorenspezifisch — könnte die fragilen Positionierungen rasch in eine größere Verkaufswelle verwandeln.

Der US Tech 100 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 28.517PKT auf Ariva Indikation (10. Juni 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.