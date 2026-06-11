Klare Gewinne
Europabörsen steigen deutlich, Ölpreis gibt einen Teil seiner Gewinne wieder ab
Die US- und Europabörsen legen am Donnerstagnachmittag zu, nachdem die USA bekannt gegeben hatten, ihre Luftangriffe gegen den Iran abgeschlossen zu haben. Rohöl verbilligt sich wieder, während sich der Goldpreis erholt.
- US-Angriffe und Hormus-Sperre stürzen Asiens Techmarkt
- Rohöl steigt deutlich nach Sperrung der Straße Hormus
- Gold fällt in Bärenmarkt und verliert rund 20 Prozent
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Die nächtlichen US-Luftangriffe auf Ziele im Iran haben die globalen Finanzmärkte zeitweise in unruhiges Fahrwasser gestürzt. Der MSCI All Country World Index fiel über Nacht auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai, nachdem der vereinbarte Waffenstillstand faktisch kollabiert ist. Besonders in Asien reagierten die Märkte empfindlich: Der Leitindex für die Region sackte um 1 Prozent ab. Angeführt wurde der Ausverkauf von Tech-Werten in Taiwan (-1,5 Prozent) und Südkorea.
Nachdem die USA bekannt gegeben hatten, ihre Luftangriffe gegen den Iran abgeschlossen zu haben, setzte aber schnell wieder eine Erholung ein und die europäischen Börsen starteten mit Gewinnen in den Tag. Der DAX steigt aktuell (16:00 Uhr) um 1,0 Prozent auf rund 24.305 Punkte, während der Euro Stoxx 50 sogar 1,6 Prozent zulegen kann. Ob der Optimismus gerechtfertigt ist, wird sich zeigen. In den letzten Wochen hat Trump 37 Mal angekündigt, dass die USA und Iran kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens seien.
Ölpreis sinkt etwas, Gold im Bärenmarkt
Die direkte Folge der militärischen Zuspitzung war ein sprunghafter Anstieg der Energiepreise. Nachdem Teheran als Reaktion auf die Angriffe die Schließung der strategisch kritischen Straße von Hormus verkündete, kletterte die Rohölbörse deutlich. Öl der Sorte Brent verteuerte sich um bis zu 3,4 Prozent und notierte zeitweise bei über 96 US-Dollar pro Barrel. Für die US-Sorte WTI ging es um bis zu 3,8 Prozent auf über 93 US-Dollar aufwärts. Im Donnerstagshandel büßten die Ölpreise einen Teil dieser Gewinne wieder ein und notierten zuletzt zwischen 2 und 3 Prozent leichter.
Gold zeigte sich extrem volatil: Nach zwischenzeitlichen Verlusten drehte das Edelmetall wieder ins Plus und stieg am Spotmarkt minimal auf 4.074 US-Dollar. Die Gold-Futures sind zum ersten Mal seit vier Jahren in einen Bärenmarkt eingetreten; sie fielen gegenüber ihrem Höchststand vom März um 20 Prozent und notieren aktuell bei 4.111 Dollar pro Unze.
Der S&P 500 erholte sich am Donnerstag im frühen US-Handel etwas von den Verlusten am Vortag und stieg um 0,5, der Tech-Index Nasdaq Composite legte 0,9 Prozent zu. Kaum Impulse gab die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 0,25 Prozentpunkte, die am Markt genauso auch erwartet worden war.
Megalisting im Fokus: SpaceX-IPO saugt Liquidität ab
Trotz der geopolitischen Krise gibt es an den Märkten ein alles überlagerndes Thema: Der bevorstehende Megabörsengang von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX. Berichten zufolge ist das historische 75-Milliarden-Dollar-IPO bereits mehr als vierfach überzeichnet.
Strategen betonen, dass der enorme Kapitalbedarf für dieses Listing zu kurzfristigen Liquiditätsengpässen führt. Investoren schichten massiv Kapital um, was unter anderem den Druck auf etablierte Tech-Giganten (wie Nvidia oder Oracle) erhöht und auch zu Gewinnmitnahmen bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether führte, die sich am Donnerstagmittag jedoch wieder stabilisieren konnten.
Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion