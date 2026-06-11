Europabörsen steigen, Ölpreis gibt einen Teil seiner Gewinne wieder ab

Nachdem die USA bekannt gegeben hatten, ihre Luftangriffe gegen den Iran abgeschlossen zu haben, setzte aber schnell wieder eine Erholung ein und die europäischen Börsen starteten mit Gewinnen in den Tag. Ob der Optimismus gerechtfertigt ist, wird sich zeigen. In den letzten Wochen hat Trump 37-mal angekündigt, dass die USA und Iran kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens seien.

Die nächtlichen US-Luftangriffe auf Ziele im Iran haben die globalen Finanzmärkte zeitweise in unruhiges Fahrwasser gestürzt. Der MSCI All Country World Index fiel über Nacht auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai, nachdem der vereinbarte Waffenstillstand faktisch kollabiert ist. Besonders in Asien reagierten die Märkte empfindlich: Der Leitindex für die Region sackte um 1 Prozent ab. Angeführt wurde der Ausverkauf von Tech-Werten in Taiwan (-1,5 Prozent) und Südkorea .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ölpreis sinkt etwas, Gold im Bärenmarkt

Die direkte Folge der militärischen Zuspitzung war ein sprunghafter Anstieg der Energiepreise. Nachdem Teheran als Reaktion auf die Angriffe die Schließung der strategisch kritischen Straße von Hormus verkündete, kletterte die Rohölbörse deutlich. Öl der Sorte Brent verteuerte sich um bis zu 3,4 Prozent und notierte zeitweise bei über 96 US-Dollar pro Barrel. Für die US-Sorte WTI ging es um bis zu 3,8 Prozent auf über 93 US-Dollar aufwärts. Im frühen Donnerstagshandel büßten die Ölpreise einen Teil dieser Gewinne wieder ein und notierten zuletzt zwischen 2 und 3 Prozent leichter.

Gold zeigte sich extrem volatil: Nach zwischenzeitlichen Verlusten drehte das Edelmetall am Morgen wieder ins Plus und stieg am Spotmarkt um 0,8 Prozent auf 4.104 US-Dollar. Die Gold-Futures sind zum ersten Mal seit vier Jahren in einen Bärenmarkt eingetreten; sie fielen gegenüber ihrem Höchststand vom März um 20 Prozent und notieren aktuell bei 4.128 Dollar pro Unze.

Zinsängste und Inflation belasten Wall Street

Bereits vor den Militärschlägen stand die Wall Street unter Druck. Ein unerwartet hoher US-Inflationsbericht schürte am Mittwoch Ängste vor anhaltend hohen Kreditkosten. Der S&P 500 verlor 1,6 Prozent, der Tech-Index Nasdaq Composite brach um 2,0 Prozent ein. Zudem blicken die Marktteilnehmer mit Spannung auf die Europäische Zentralbank (EZB), von der heute die erste Zinserhöhung seit September 2023 erwartet wird.

Megalisting im Fokus: SpaceX-IPO saugt Liquidität ab

Trotz der geopolitischen Krise gibt es an den Märkten ein alles überlagerndes Thema: Der bevorstehende Megabörsengang von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX. Berichten zufolge ist das historische 75-Milliarden-Dollar-IPO bereits mehr als vierfach überzeichnet.

Strategen betonen, dass der enorme Kapitalbedarf für dieses Listing zu kurzfristigen Liquiditätsengpässen führt. Investoren schichten massiv Kapital um, was unter anderem den Druck auf etablierte Tech-Giganten (wie Nvidia oder Oracle) erhöht und auch zu Gewinnmitnahmen bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether führte, die sich am Donnerstagmorgen jedoch wieder stabilisieren konnten.

Während die US-Aktienfutures (Dow Jones und S&P 500) am Morgen wieder ein Plus von 0,6 Prozent bis 0,7 Prozent signalisieren, bleibt die Stimmung laut Analysten vorerst angespannt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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