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    Militärschlag-Schock

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    Tech-Aktien, Bitcoin, Gold fallen, Öl klettert – Iran schließt Straße von Hormus

    Nach neuen US-Militärschlägen und der Schließung der Straße von Hormus stürzt Asiens Tech-Rallye ab. Während Rohöl teurer wird, fällt Gold in einen Bäremmarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    Militärschlag-Schock - Tech-Aktien, Bitcoin, Gold fallen, Öl klettert – Iran schließt Straße von Hormus
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Die nächtlichen US-Luftangriffe auf Ziele im Iran haben die globalen Finanzmärkte in unruhiges Fahrwasser gestürzt. Der MSCI All Country World Index fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai, nachdem der vereinbarte Waffenstillstand faktisch kollabiert ist. Besonders in Asien reagierten die Märkte empfindlich: Der Leitindex für die Region sackte um 1 Prozent ab. Angeführt wurde der Ausverkauf von Tech-Werten in Taiwan (-1,5 Prozent) und Südkorea. Auch an den europäischen Börsen zeichnen sich zum Handelsauftakt Verluste ab.

    Ölpreis im Aufwind, Gold im Bärenmarkt

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    Die direkte Folge der militärischen Zuspitzung ist ein sprunghafter Anstieg der Energiepreise. Nachdem Teheran als Reaktion auf die Angriffe die Schließung der strategisch kritischen Straße von Hormus verkündete, kletterte die Rohölbörse deutlich. Öl der Sorte Brent verteuerte sich um bis zu 3,4 Prozent und notierte zeitweise bei über 96 US-Dollar pro Barrel. Für die US-Sorte WTI ging es um bis zu 3,8 Prozent auf über 93 US-Dollar aufwärts.

    Erst als US-Präsident Donald Trump in einem Interview erklärte, die Angriffe stünden vor einem baldigen Ende, gaben die Ölpreise wieder leicht nach. Gleichzeitig drohte er jedoch mit neuen Schlägen, falls kein Abkommen unterzeichnet wird. In den letzten Wochen hat Trump 37-mal angekündigt, dass die USA und Iran kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens seien.

    Gold zeigte sich extrem volatil: Nach einem zwischenzeitlichen Kurssprung drehte das Edelmetall ins Minus und fiel am Spotmarkt auf die Marke von 4.075 US-Dollar. Die Gold-Futures sind zum ersten Mal seit vier Jahren in einen Bärenmarkt eingetreten; sie fielen gegenüber ihrem Höchststand vom März um 20 Prozent und notieren aktuell knapp unter 4.100 Dollar pro Unze.

    Zinsängste und Inflation belasten Wall Street

    Bereits vor den Militärschlägen stand die Wall Street unter Druck. Ein unerwartet hoher US-Inflationsbericht schürte am Mittwoch Ängste vor anhaltend hohen Kreditkosten. Der S&P 500 verlor 1,6 Prozent, der Tech-Index Nasdaq Composite brach um 2,0 Prozent ein. Zudem blicken die Marktteilnehmer mit Spannung auf die Europäische Zentralbank (EZB), von der heute die erste Zinserhöhung seit September 2023 erwartet wird.

    Megalisting im Fokus: SpaceX-IPO saugt Liquidität ab

    Trotz der geopolitischen Krise gibt es an den Märkten ein alles überlagerndes Thema: Der bevorstehende Megabörsengang von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX. Berichten zufolge ist das historische 75-Milliarden-Dollar-IPO bereits mehr als vierfach überzeichnet.

    Strategen betonen, dass der enorme Kapitalbedarf für dieses Listing zu kurzfristigen Liquiditätsengpässen führt. Investoren schichten massiv Kapital um, was unter anderem den Druck auf etablierte Tech-Giganten (wie Nvidia oder Oracle) erhöht und auch zu Gewinnmitnahmen bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether führte, die sich am Donnerstagmorgen jedoch knapp über der Nulllinie stabilisieren konnten.

    Während die US-Aktienfutures (Dow Jones und S&P 500) am Morgen wieder ein leichtes Plus von 0,1 Prozent bis 0,3 Prozent signalisieren, bleibt die Stimmung laut Analysten vorerst extrem defensiv.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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