Nordex: Mega-Aufträge, aber Aktie im Sinkflug – Einstiegschance oder Falle?

Parallel gingen mehrere Aufträge aus dem deutschen Heimatmarkt ein: Für 14 Projekte wird Nordex insgesamt 39 Anlagen liefern, darunter ein 35‑MW‑Bürgerwindprojekt, das die Bedeutung lokaler Beteiligungsmodelle beim Ausbau der Windenergie unterstreicht. Die angekündigten Turbinentypen reichen von der Delta‑Serie bis zur N163/5.X‑Baureihe; die Inbetriebnahmen sind überwiegend für 2027/2028 geplant. Kunden- und Parknamen werden überwiegend nicht genannt.

Die Nordex Group liefert erneut starke Auftragssignale – und dennoch fährt die Aktie derzeit Achterbahn. In den vergangenen Tagen meldete der Windturbinenhersteller Neuaufträge über 155 MW aus Südeuropa und der Türkei sowie einen weiteren Auftrag über 100 MW in Osteuropa. Insgesamt umfassen die Verträge die Lieferung und Errichtung von 51 Anlagen (34 plus 17) und sehen mehrjährige Service‑ und Wartungsvereinbarungen vor. Damit baut Nordex nicht nur sein Produktionsportfolio aus, sondern sichert sich wiederkehrende, margenstarke Erträge, die die finanzielle Planbarkeit verbessern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz dieses hohen Auftragseingangs bleibt die Aktie unter Druck. Nach einem starken Börsenjahr 2025 und einem Mehrjahreshoch bei 51,70 Euro hat das Papier deutlich nachgegeben und notiert aktuell unter 40 Euro – rund 20 Prozent vom Hoch entfernt. Die 50‑Tage‑Linie wurde aufgegeben, ein erstes Verkaufssignal ist gesetzt. Technisch droht ein Gap‑Close bis rund 35 Euro, ein Test der 200‑Tage‑Linie bei etwa 33,22 Euro ist möglich, sollten die Käufer nicht schnell zurückkehren.

Fundamental wirkt die Korrektur zum Teil berechtigt: Das für 2026 erwartete Kurs‑Gewinn‑Verhältnis liegt bei 20,9, für 2027 bei rund 17 und damit auf ähnlichem Niveau wie bei Wettbewerbern wie Ørsted und Vestas. Analysten sehen darin eine Bereinigung einer zuvor hohen Bewertung und argumentieren, die jüngste Kursdelle schaffe attraktive Einstiegsgelegenheiten für geduldige Anleger, sofern die operative Umsetzung der Aufträge und die Margenentwicklung stabil bleiben.

Risiken bleiben: Lieferketten, Projektverzögerungen, volatile Energiepreise und steigender Wettbewerbsdruck könnten die Margen belasten. Insgesamt präsentiert sich Nordex operativ robust mit wachsendem Serviceumsatz und internationaler Auftragsbasis; die Aktie bietet nach der Korrektur Chancen – allerdings mit spürbarem Risiko für kurzfristig orientierte Investoren.

Operativ profitiert Nordex von einem breit aufgestellten Fertigungsverbund in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA sowie einem globalen Service‑Netz, das die Wartungsverträge unterstützt. 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro und hat laut Konzernangaben mehr als 11.100 Mitarbeiter. Diese industrielle Basis reduziert Auslieferungsrisiken, zugleich bleiben Margen empfindlich gegenüber Materialkosten und Logistik. Kurzfristig könnten positive Nachrichten zu weiteren internationalen Großaufträgen oder klaren Margenverbesserungen den Kurs stabilisieren. Für Anleger heißt das: Attraktive Einstiegsmarken sind möglich, der Risikoausgleich erfordert jedoch Geduld und monitoring operativer Kennzahlen. Kurz: Chance mit kalkuliertem Risiko.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 37,99EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.