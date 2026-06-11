Heidelberg startet radikalen Umbau – Produktion nach China, Rüstungsfokus

Kern der Maßnahmen ist die vollständige Verlagerung der Produktion der Speedmaster CX 104 nach China; ergänzend plant Heidelberg die Errichtung eines neuen Produktionsstandorts in Nordmazedonien, um Herstellkosten bestimmter Produktgruppen zu senken. Parallel dazu läuft ein Zukunftsplan für die deutschen Standorte, der laut Unternehmen über den Erwartungen liegt und zu niedrigeren Personalkosten sowie zu einer verbesserten Wettbewerbsposition beitragen soll.

Heidelberger Druckmaschinen setzt zum großflächigen Umbau an: Mit einem umfassenden Kostenprogramm, strukturellen Verlagerungen und einer strategischen Diversifikation in Verteidigungs- und Hightech-Geschäfte will der SDax-Konzern seine Profitabilität deutlich steigern. Ziel ist eine spürbar höhere bereinigte EBITDA-Marge im laufenden Geschäftsjahr 2026/27, nachdem die Marge zuletzt von 7,1 auf 6,6 Prozent gefallen war. Die Aktie zeigte sich daraufhin bereits mit einem Kurssprung von mehr als drei Prozent.

Finanziell präsentierte sich das Geschäftsjahr 2025/26 gemischt: Der Konzernumsatz stieg leicht um ein Prozent auf 2.293 Mio. Euro (währungsbereinigt rund 2.362 Mio. Euro), das EBITDA vor Sondereinflüssen erhöhte sich von 137 auf 145 Mio. Euro, das Ergebnis nach Steuern verdreifachte sich auf 15 Mio. Euro. Der Free Cashflow fiel jedoch auf -19 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote verbesserte sich marginal auf 27 Prozent. Der Auftragseingang blieb unter Druck – auch belastet durch geopolitische Spannungen, Lieferengpässe, Energiepreise, Zölle und negative Währungseffekte.

Auffällig ist der strategische Schwenk hin zu Dual‑Use- und Verteidigungstechnologien: Unter der HD Advanced Technologies bündelt Heidelberg Aktivitäten in den Bereichen Defense, Sicherheit und industrielle Systemlösungen. Mit ONBERG, einem Joint Venture mit dem US‑israelischen Unternehmen Ondas, will Heidelberg Drohnenabwehrsysteme entwickeln, vertreiben und perspektivisch in Serie fertigen. Auf der Luftfahrtmesse ILA soll zudem eine Absichtserklärung für eine Kooperation mit einem ukrainischen Partner vorgestellt werden.

Gleichzeitig baut Heidelberg sein Kerngeschäft in Digital- und Verpackungsdruck aus, vertieft Partnerschaften (etwa mit Masterwork) und stockt selektiv Portfolio‑Erweiterungen durch M&A auf (z. B. Markenrechte von Polar). Das Management betont, dass die Transformation das Profil als technologieorientiertes Hightech‑Unternehmen schärfen und mittelfristig Ertragskraft bringen soll.

Risiken bleiben: Der Umsatz soll 2026/27 stabil auf Vorjahresniveau bleiben, Wachstum wird vor allem durch Margenverbesserungen erwartet. Ob die Verlagerungen sowie das neue Verteidigungssegment die strukturellen Herausforderungen im Druckmaschinenmarkt vollständig kompensieren können, ist offen und abhängig von geopolitischer Stabilität, Wechselkursen sowie dem weiteren Verlauf der Nachfrage.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 1,475EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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