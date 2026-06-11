Brandgefahr bei Stellantis: 1,3 Mio. Jeeps zurückgerufen

Stellantis steht erneut unter Druck: Der Konzern hat in den USA mehr als 1,3 Millionen Jeep Wrangler und Gladiator zurückgerufen, weil die Verkabelung der elektrohydraulischen Servolenkung überhitzen und auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug Brände auslösen kann. Betroffen sind Modelljahre 2021 bis 2025; knapp 1,08 Millionen Fahrzeuge entfallen auf die USA, weitere rund 106.000 auf Kanada, 23.000 auf Mexiko und etwa 125.000 auf andere Märkte. Händler sollen die Bauteile kostenlos prüfen und gegebenenfalls austauschen. Parallel hat Stellantis in den USA zusätzlich 17.277 Fahrzeuge wegen eines Batteriepack-Defekts zurückgerufen, der ebenfalls Brandgefahr birgt. Reuters zitiert die NHTSA; bislang sind laut Konzern mögliche Verletzungen, aber keine Unfälle oder Todesfälle bekannt. Für Stellantis summieren sich damit innerhalb kurzer Zeit mehrere Rückrufaktionen: Kürzlich waren bereits mehr als 419.000 Fahrzeuge in den USA wegen fehlerhaft auslösender Seitenairbags betroffen. Die Häufung von Sicherheitsproblemen belastet die Markenwahrnehmung, besonders im wichtigen US-Markt, und kann zu erheblichen direkten Kosten für Reparaturen, logistischen Aufwand sowie zu langfristigen Reputationseinbußen führen. Hinzu kommen mögliche rechtliche Risiken und regulatorische Verschärfungen, sollte sich ein Unfallereignis materialisieren. Das Unternehmen empfiehlt Besitzern, betroffene Fahrzeuge bis zur Reparatur nicht in der Nähe von Gebäuden oder anderen Fahrzeugen zu parken – ein deutliches Signal für die Ernsthaftigkeit des Problems.

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