Brandgefahr bei Stellantis: 1,3 Mio. Jeeps zurückgerufen
Stellantis steht erneut unter Druck: Der Konzern hat in den USA mehr als 1,3 Millionen Jeep Wrangler und Gladiator zurückgerufen, weil die Verkabelung der elektrohydraulischen Servolenkung überhitzen und auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug Brände auslösen kann. Betroffen sind Modelljahre 2021 bis 2025; knapp 1,08 Millionen Fahrzeuge entfallen auf die USA, weitere rund 106.000 auf Kanada, 23.000 auf Mexiko und etwa 125.000 auf andere Märkte. Händler sollen die Bauteile kostenlos prüfen und gegebenenfalls austauschen. Parallel hat Stellantis in den USA zusätzlich 17.277 Fahrzeuge wegen eines Batteriepack-Defekts zurückgerufen, der ebenfalls Brandgefahr birgt. Reuters zitiert die NHTSA; bislang sind laut Konzern mögliche Verletzungen, aber keine Unfälle oder Todesfälle bekannt.
Für Stellantis summieren sich damit innerhalb kurzer Zeit mehrere Rückrufaktionen: Kürzlich waren bereits mehr als 419.000 Fahrzeuge in den USA wegen fehlerhaft auslösender Seitenairbags betroffen. Die Häufung von Sicherheitsproblemen belastet die Markenwahrnehmung, besonders im wichtigen US-Markt, und kann zu erheblichen direkten Kosten für Reparaturen, logistischen Aufwand sowie zu langfristigen Reputationseinbußen führen. Hinzu kommen mögliche rechtliche Risiken und regulatorische Verschärfungen, sollte sich ein Unfallereignis materialisieren. Das Unternehmen empfiehlt Besitzern, betroffene Fahrzeuge bis zur Reparatur nicht in der Nähe von Gebäuden oder anderen Fahrzeugen zu parken – ein deutliches Signal für die Ernsthaftigkeit des Problems.
Vor diesem Hintergrund positioniert sich Stellantis zugleich strategisch in Europa: Opel wird die nächste Generation des Astra weiterhin am Stammsitz in Rüsselsheim fertigen. Opel-Chef Florian Huettl bezeichnete den Produktionsauftrag als Bestätigung des Engagements für den Standort Deutschland. Stellantis plant, bis 2030 mindestens vier neue Modelle einzuführen, darunter die neue Astra- und Corsa-Generation sowie ein neues Elektro-SUV im C-Segment, das in Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Leapmotor entwickelt wurde. Mit Blick auf die Produktion betonte Stellantis-Europa-Chef Emanuele Cappellano die Bedeutung des C-Segments für die Marktabdeckung in Europa; zudem sind Investitionen in Deutschland von über einer Milliarde Euro bis 2030 vorgesehen, einschließlich einer neuen Unternehmenszentrale in Rüsselsheim.
Die Konstellation aus akuten Produktproblemen in den USA und langfristigen Investitionen in Europa illustriert das Spannungsfeld, in dem globale Autobauer heute agieren: Kurzfristiges Risikomanagement und Rückrufkosten treffen auf strategische Kapazitätsplanung und Standortpolitik. Analysten schätzen, dass großangelegte Rückrufe die Bilanz kurzfristig belasten und Margen drücken können, sofern erhebliche Ersatzteil- und Arbeitskosten anfallen. Kurzfristig dürften Aktienkurs und Kreditkosten sensibel auf Nachrichten zu Sicherheitsthemen reagieren. Für Opel bedeutet die Zusage für Rüsselsheim nicht nur Produktionssicherheit, sondern auch Planungssicherheit für Zulieferer und Beschäftigte; zugleich bleibt die Frage, wie Stellantis Qualität und Vertrauen nachhaltig zurückgewinnen will. Investoren werden die Entwicklungen genau beobachten.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 5,791EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
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