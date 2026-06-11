Siemens: Aktienrückkäufe stützen Kurs – Aufsichtsratschef in KI‑Kritik

Zur Kapitalallokation: In der 119. Zwischenmeldung zum seit dem 12. Februar 2024 laufenden Rückkaufprogramm teilte Siemens mit, dass im Zeitraum 1. bis 7. Juni 2026 insgesamt 298.706 eigene Aktien über Xetra erworben wurden. Die täglichen Aggregatvolumina beliefen sich auf 63.282 (01.06.), 51.823 (02.06.), 63.358 (03.06.), 60.869 (04.06.) und 59.374 (05.06.) Stück; die gewichteten Durchschnittskurse im Xetra-Handel lagen zwischen rund 269,62 und 278,42 Euro. Kumuliert hat Siemens im Rahmen des Programms bislang 27.946.655 Aktien gekauft; die Transaktionen wurden durch eine von Siemens beauftragte Bank ausschließlich über die elektronische Börse abgewickelt. Für Anleger signalisiert das fortgesetzte Rückkaufprogramm anhaltenden Fokus auf Kapitalrückführung und Bilanzoptimierung — klassisch positive Effekte sind die Stützung des Ergebnisses je Aktie und die flexible Verwendung überschüssiger Liquidität. Die markt- und kursrelevanten Effekte hängen jedoch von Umfang, Tempo und Kontext des Gesamtmarktumfelds ab.

Siemens setzt sein laufendes Aktienrückkaufprogramm ohne Unterbrechung fort, gerät aber zeitgleich in politische Kritik: Zwei Meldungen vom 8. Juni 2026 zeigen die Doppelrolle des Konzerns als Kapitalmarktakteur und polarisierender Akteur in der EU-Politik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Parallel dazu sorgt die Personalie des Aufsichtsratsvorsitzenden für politische Verwerfungen: Jim Hagemann Snabe, Siemens-Aufsichtsratschef, ist von EU‑Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Sonderbeauftragter für Künstliche Intelligenz benannt worden. Vier Anti‑Korruptions‑NGOs — darunter Transparency International und Lobbycontrol — fordern in einem offenen Brief die Rücknahme der Nominierung. Begründung: mögliche Interessenkonflikte, da Snabe laut SEC‑Unterlagen weiterhin Aktien im Wert von mehr als vier Millionen US‑Dollar an einer KI‑Firma hält und als Repräsentant großer Industrieinteressen nicht unparteiisch agieren könne. Die EU‑Kommission verweist auf „spezifische Sicherheitsvorkehrungen“, nennt jedoch keine Details; die Position ist zunächst bis Ende März des Folgejahres befristet. Auch politische Akteure wie EU‑Vizepräsidentin Katarina Barley äußerten Bedenken, wonach industrielle Einflussnahme die Ausrichtung der KI‑Politik gefährden könne.

Bewertung: Für Investoren sind dies zwei Seiten derselben Medaille — operative Kapitalmaßnahmen zur Stärkung der Aktionärsrendite einerseits, reputations- und governance‑bezogene Risiken andererseits. Kurzfristig dürften die Rückkäufe den Aktienkurs stützen; mittelfristig bleibt die Beobachtung von Interessenkonflikt‑Maßnahmen und regulatorischen Reaktionen wichtig, da diese das Vertrauen in Unternehmensführung und damit die Bewertung beeinflussen können.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 257,9EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.

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