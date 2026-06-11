BASF kauft Aktien zurück – Konzernchef warnt vor Öl‑Schock

Gleichzeitig warnt Konzernchef Markus Kamieth vor einem erneuten Ölpreisschock infolge des Kriegs im Iran. Sollte die Straße von Hormus länger gesperrt bleiben, drohten in der zweiten Jahreshälfte deutliche Preisausschläge bei Rohöl und raffinierten Produkten, sagte Kamieth vor Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. Er bezifferte das potenzielle Angebotsdefizit auf bis zu 20 Prozent beim Öl und etwa 3 Prozent beim Gas; aufgrund der großen Bedeutung der Region für Raffineriekapazitäten könnten bei raffinierten Produkten Ausfälle bis zu 40 Prozent bedeuten. Brent notiere weiterhin nahe 100 Dollar je Barrel.

Die BASF SE hat im Rahmen ihres seit dem 3. November 2025 laufenden Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 1. und 5. Juni 2026 insgesamt 2.747.372 Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgten überwiegend über Xetra sowie weitere Handelssysteme; der volumen­gewichtete Durchschnittskurs lag in diesem Zeitraum bei rund 50,6 bis 51,1 Euro je Aktie, das kumulierte Volumen seit Programmstart beträgt damit 30.582.921 Aktien. Die Transaktionen wurden durch eine von BASF beauftragte Bank ausgeführt; detaillierte Einzelangaben veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Website.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auf Gasmärkten zeige er sich weniger nervös: Der Preis unterliege Spekulationen, doch strukturell entlaste eine Umstellung Chinas auf Kohle die Nachfrage nach Flüssiggas. Kamieth lehnte eine Rückkehr zu russischen Gaslieferungen kategorisch ab – die Wiederinbetriebnahme von Nord Stream werde die europäischen Gaspreise nicht dauerhaft senken, weil der Preisbildungsmechanismus in Europa weiterhin stark von LNG geprägt sei.

Kamieth bezeichnete die aktuelle Lage als die schwerste Krise der Chemiebranche seit 25 Jahren. Energieintensive Produktion, hohe CO2-Kosten – etwa bei Ammoniak – sowie Überkapazitäten und chinesische Konkurrenz setzten europäischen Herstellern massiv zu. Vor diesem Hintergrund verfolgt BASF eine Neuausrichtung: Das Unternehmen will Fixkosten im Kerngeschäft um bis zu 20 Prozent senken, strukturelle Maßnahmen einschließen Personalabbau und Veräußerungen. So geht die Mehrheit am Lackgeschäft an den US-Finanzinvestor Carlyle, die Agrarsparte ist für einen Börsengang vorgesehen. Das Stammwerk in Ludwigshafen, zentral für rund 33.000 Beschäftigte, bleibt belastet.

Für Anleger bedeutet dies: Aktienrückkäufe bestätigen den Kapitalrückfluss an Anteilseigner, während die strategische Straffung die Rentabilität stabilisieren soll. Kurzfristige Risiken bleiben jedoch hoch, vor allem bei Rohstoffpreisen und Energiepolitik. Analysten sehen die Rückkäufe als Signal an die Märkte, dass BASF kurzfristig überschüssige Liquidität zur Verfügung hat und den Aktienkurs stützen will. Allerdings könnten anhaltend hohe Energiepreise und geopolitische Risiken die Mittelverwendung für Investitionen und Dividendenpolitik einschränken. Entscheidend bleibt, ob die angekündigten Kostensenkungen und Verkaufstransaktionen die Ergebnisvolatilität reduzieren; Anleger werden künftige Quartalszahlen und Angaben zur Kapitalallokation genau beobachten. Die politische Lage im Nahen Osten bleibt das dominante Konjunkturrisiko für Europa.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 48,59EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar