🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Allianz steigert Rückkäufe: 448.414 Aktien in fünf Tagen - Amundi bei 3%

    Allianz steigert Rückkäufe: 448.414 Aktien in fünf Tagen - Amundi bei 3%
    Foto: Manuel - stock.adobe.com

    Die Allianz SE hat im ersten Juni-Dezember-Wochenabschnitt 2026 ihren laufenden Aktienrückkauf deutlich fortgesetzt und meldet zugleich Bewegungen bei den Meldepflichten eines Großaktionärs. Nach einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung vom 9. Juni erwarb der Konzern im Rahmen des im März angekündigten Rückkaufprogramms zwischen dem 1. und 5. Juni insgesamt 448.414 eigene Aktien. Die Käufe verteilten sich wie folgt: 1. Juni 113.470 Stück zum Durchschnittspreis von 375,29 EUR, 2. Juni 65.000 Stück zu 375,97 EUR, 3. Juni 128.932 Stück zu 371,14 EUR, 4. Juni 79.000 Stück zu 371,24 EUR und 5. Juni 62.012 Stück zu 371,97 EUR. Der Handel erfolgte ausschließlich über Xetra und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von Allianz beauftragte Bank.

    Seit Beginn des Programms (Ankündigung am 12. März 2026) liegt das kumulierte Volumen der zurückgekauften Aktien bis einschließlich 5. Juni bei 3.102.245 Stück. Die Meldung verweist auf weitergehende Transaktionsdetails auf der Investor-Website der Allianz. Das Rückkaufprogramm dient typischerweise der Kapitalallokation, unterstützt die Ergebniskennzahlen je Aktie und signalisiert Vertrauen des Managements in die Bewertung der Aktie.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    355,59€
    Basispreis
    2,76
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    405,48€
    Basispreis
    2,59
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel hierzu meldete die französische Vermögensverwalterin Amundi S.A. gemäß § 40 WpHG Schwellenberührungen ihrer Stimmrechtsanteile an der Allianz. Am 1. Juni wies Amundi einen Anteil von 3,04 % (11.563.430 Stimmrechte) aus und meldete damit ein Überschreiten der 3‑Prozent‑Schwelle. In einer anschließenden Meldung vom 3. Juni sank der ausgewiesene Anteil auf 2,99 % (11.370.216 Stimmrechte). Die Angaben schließen instrumentelle Positionen praktisch aus (Collateral Given: 1.606 Stimmrechte; sonstige Instrumente 0). Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Stimmrechte bei Allianz bleibt mit 380.418.897 konstant.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Kurzfristige Veränderungen in Anteilen großer Investoren können durch Handelsaktivitäten, Portfolioumschichtungen oder Anpassungen bei der Berechnung der Gesamtstimmrechte ausgelöst werden; die Mitteilungen geben hierfür die formale Grundlage und Transparenz für den Markt. Für Anleger bleibt relevant, dass Allianz ihre Aktienrückkäufe fortsetzt und damit aktiv an der Strukturierung der Aktionärsbasis und der Kapitalverwendung arbeitet, während institutionelle Investoren wie Amundi ihre Positionen im Umfeld der Käufe anpassen.



    Allianz

    +0,45 %
    +3,53 %
    +3,08 %
    +7,87 %
    +9,73 %
    +82,00 %
    +74,70 %
    +183,84 %
    +267,81 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400
    Allianz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 380,9EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Allianz steigert Rückkäufe: 448.414 Aktien in fünf Tagen - Amundi bei 3% Die Allianz SE hat im ersten Juni-Dezember-Wochenabschnitt 2026 ihren laufenden Aktienrückkauf deutlich fortgesetzt und meldet zugleich Bewegungen bei den Meldepflichten eines Großaktionärs. Nach einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung vom 9. Juni …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     