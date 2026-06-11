Allianz steigert Rückkäufe: 448.414 Aktien in fünf Tagen - Amundi bei 3%
Die Allianz SE hat im ersten Juni-Dezember-Wochenabschnitt 2026 ihren laufenden Aktienrückkauf deutlich fortgesetzt und meldet zugleich Bewegungen bei den Meldepflichten eines Großaktionärs. Nach einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung vom 9. Juni erwarb der Konzern im Rahmen des im März angekündigten Rückkaufprogramms zwischen dem 1. und 5. Juni insgesamt 448.414 eigene Aktien. Die Käufe verteilten sich wie folgt: 1. Juni 113.470 Stück zum Durchschnittspreis von 375,29 EUR, 2. Juni 65.000 Stück zu 375,97 EUR, 3. Juni 128.932 Stück zu 371,14 EUR, 4. Juni 79.000 Stück zu 371,24 EUR und 5. Juni 62.012 Stück zu 371,97 EUR. Der Handel erfolgte ausschließlich über Xetra und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von Allianz beauftragte Bank.
Seit Beginn des Programms (Ankündigung am 12. März 2026) liegt das kumulierte Volumen der zurückgekauften Aktien bis einschließlich 5. Juni bei 3.102.245 Stück. Die Meldung verweist auf weitergehende Transaktionsdetails auf der Investor-Website der Allianz. Das Rückkaufprogramm dient typischerweise der Kapitalallokation, unterstützt die Ergebniskennzahlen je Aktie und signalisiert Vertrauen des Managements in die Bewertung der Aktie.
Parallel hierzu meldete die französische Vermögensverwalterin Amundi S.A. gemäß § 40 WpHG Schwellenberührungen ihrer Stimmrechtsanteile an der Allianz. Am 1. Juni wies Amundi einen Anteil von 3,04 % (11.563.430 Stimmrechte) aus und meldete damit ein Überschreiten der 3‑Prozent‑Schwelle. In einer anschließenden Meldung vom 3. Juni sank der ausgewiesene Anteil auf 2,99 % (11.370.216 Stimmrechte). Die Angaben schließen instrumentelle Positionen praktisch aus (Collateral Given: 1.606 Stimmrechte; sonstige Instrumente 0). Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Stimmrechte bei Allianz bleibt mit 380.418.897 konstant.
Kurzfristige Veränderungen in Anteilen großer Investoren können durch Handelsaktivitäten, Portfolioumschichtungen oder Anpassungen bei der Berechnung der Gesamtstimmrechte ausgelöst werden; die Mitteilungen geben hierfür die formale Grundlage und Transparenz für den Markt. Für Anleger bleibt relevant, dass Allianz ihre Aktienrückkäufe fortsetzt und damit aktiv an der Strukturierung der Aktionärsbasis und der Kapitalverwendung arbeitet, während institutionelle Investoren wie Amundi ihre Positionen im Umfeld der Käufe anpassen.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 380,9EUR auf Lang & Schwarz (11. Juni 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.
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